Michael Jackson o George Michael: la explosión de ‘biopics’ que no cesa

En los últimos años hemos visto cómo una auténtica explosión de ‘biopics’ de grandes leyendas musicales han llenado las pantallas de los cines de todo el mundo. El éxito de taquilla de películas (sean buenas o malas) sobre la vida de Freddie Mercury (‘Bohemian Rhapsody’), Elton John (‘Rocketman’), Elvis Presley (‘Elvis’) o Whitney Houston (‘I wanna dance with somebody’), ha provocado que todos quieran subirse al carro. Bueno, todos no. En algunos casos, los herederos son los que deciden. Los de Michael Jackson dieron su beneplácito a ‘Michael’, el filme sobre el ‘Rey del Pop’, del que ya se ha desvelado quién lo va a dirigir. Sin embargo, la familia de George Michael ha emitido un rotundo comunicado asegurando que “no respalda de ninguna manera” un ‘biopic’ sobre la estrella inglesa.

‘Michael’ ya tiene director

Los grandes iconos de la música siguen generando cuantiosas sumas de dinero años después de haber fallecido. Gran parte va a parar a los bolsillos de sus herederos. Según Forbes, solo en 2022 Michael Jackson generó 75 millones de dólares, principalmente por los derechos de ‘MJ’, el musical en Broadway sobre la vida del artista. No está claro cuánto producirá el ‘biopic’ del que se lleva tiempo hablando y que, por supuesto, cuenta con el beneplácito y la supervisión de sus herederos (principalmente sus tres hijos). Ya se ha anunciado que lo va a dirigir Antoine Fuqua (su más reciente trabajo es ‘Emancipation’ de Will Smith) y se sabe lo que piensa:

“Para mí, no hay un artista con el poder, el carisma y el enorme genio musical de Michael Jackson”, reveló en Variety. “Ver su trabajo me influyó a la hora de hacer vídeos musicales – fue el primer artista negro con gran rotación en MTV. Su música y esas imágenes son parte de mi visión del mundo, y la oportunidad de contar su historia en la pantalla acompañada de su música era irresistible”.

El guion de ‘Michael’ lo ha escrito el tres veces nominado al Oscar, John Logan, y su productor es Graham King, ganador de un Oscar por el ‘biopic’ de Freddie Mercury (900 millones de dólares recaudados en todo el mundo). La gran cuestión ahora es quién encarnará al personaje principal. Siempre es positivo que el actor se parezca a la persona a la interpreta, como hemos visto en ‘Elvis’. El protagonista puede hacer que funcione o no un filme biográfico. Así que la decisión que se tome en el ‘casting’ será crucial.

No han trascendido tampoco detalles sobre la fecha del estreno o las localizaciones en las que se desarrollará el rodaje. La producción, no obstante, arrancará a finales de año, ya que Fuqua está trabajando actualmente en ‘The Equalizer 3’ en Italia.

George Michael: Un ‘biopic’ que los herederos no aprueban

Los millones, sin embargo, parece que no han convencido a los herederos de George Michael. Al menos, no han sido determinantes para que se pongan de acuerdo las principales partes interesadas - la hermana, el padre y el ex novio - a la hora de aprobar un ‘biopic’ sobre el músico. A mediados de Enero de 2023, el Daily Mail publicaba que una película de gran presupuesto (se hablaba de 100 millones de dólares) “con pelos y señales” sobre la vida y carrera de George Michael estaba en marcha. Es más, se anunció que Theo James (Cameron Babcock en ‘White Lotus’) podría hacer el papel protagonista en el filme. En la noticia se señalaba también que contaba con la aprobación de los herederos, “después del éxito de los ‘biopics’ sobre Elton John y Freddie Mercury”.

Retrato de George Michael / Getty Images/Michael Putland

Pero no es así. Los herederos han emitido un comunicado negando cualquier tipo de implicación en el proyecto: “A todos los fans y amantes de su música… se ha publicado una historia que afirma que la familia de George Michael participa en un llamado ‘biopic’ sobre su vida… Queremos aclarar que no es verdad en absoluto todo lo que se cuenta, no sabemos nada de este proyecto y no lo respaldaremos de ninguna de las maneras”.

Para Theo James habrá supuesto una gran decepción. Él ya se veía encarnado al artista y le encantaba la idea. Lo dijo en el canal de Youtube ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’: "Oh sí, me encantaría. Es un icono. Y él es un poco griego y yo soy un poco griego”.

“¿Podemos dejar de hacer ‘biopics’ sobre celebridades fallecidas?”

Mientras, la información sobre futuras películas que cuentan la vida de estrellas de la música sigue llegando. Para ver la de Madonna, habrá que esperar. El largamente esperado ‘biopic’ de la cantante, que ella misma iba a dirigir y que iba a tener a Julia Garner (Ruth Langmore en ‘Ozark’) como protagonista, se ha descartado. Al menos, de momento.

En Londres, el filme sobre Amy Winehouse sigue su curso, aunque cargado de polémica. ‘Black to Back’ ha generado gran controversia después de filtrarse imágenes del rodaje. Los fans de la icónica artista escribieron en Twitter todo tipo de comentarios negativos sobre Marisa Abela, actriz que hace el papel principal. Entre otras cosas, criticaban que no se pareciera lo suficiente a la verdadera Amy o manifestaban sus quejas y reclamaban:

“¿Podemos dejar de hacer ‘biopics’ sobre celebridades fallecidas?. Dejemos que descansen en paz”, se podía leer en uno de los muchos tuits publicados. Y en este otro: “Todos habéis acosado a Amy Winehouse por ser ‘drogata’, ¿y ahora queréis ganar dinero hacienda películas sobre ella?. DEJARLA DESCANSAR!!!".