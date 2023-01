Fatboy Slim y su decepción al conocer a David Bowie

Nacido el 8 de enero de 1947 y fallecido el 10 de enero de 2016, a David Bowie su legión de fans siempre aprovecha para recordarle en plena explosión creativa en cualquiera de los campos por los que transitó. Aparte de desarrollar su propia carrera, también compartió sus ideas con muchos amigos, dejando para la posteridad algunos momentos memorables trabajando en equipo con Queen, Mick Jagger o Tina Turner, entre muchos otros.

Sin embargo, hay algunos colegas de profesión que no tienen muy buenos recuerdos suyos. Es el caso de Fatboy Slim. El DJ, productor y ex bajista de los Housemartins, a pesar de ser un gran fan de Bowie, ha confesado que su encuentro con El Duque Blanco no fue algo para recordar ya que fue un momento bastante incomodo para él.

En una conversación con Radio X, Fatboy Slim, cuyo nombre real es Norman Quentin Cook, ha contado una curiosa anécdota que no le dejó una buena sensación respecto al ídolo londinense. El británico concedió recientemente una entrevista a Kevin Bishop en Brighton Beach House, en la que habló habló sobre su vida, su carrera y sus arrepentimientos pasados.

Fatboy Slim pinchando en Ibiza en el verano de 2021. / Victor Spinelli/Redferns

En uno de los momentos de la charla, se le preguntó a Cook si cree que la gente debería conocer a sus ídolos: "Umm... sí, a la mayoría de ellos", respondió.

A continuación, se le preguntó si había alguien a quien desearía no haber conocido nunca, a lo que respondió: "Si, a David Bowie".

El productor británico continuó narrando la anécdota sobre un concierto privado que Bowie había dado en Londres como preámbulo a una gira. Cook, de quien se dice que estaba en la cima de su fama en ese momento, asistió a la fiesta posterior al concierto.

"Había tomado unas copas, por cierto", recordó. El DJ de Rockafeller Skank dijo que se acercó a Bowie y le pidió un cigarrillo como colega y por ser 'chico Bromley' (municipio londinense), pero según Fatboy Slim, el compositor de Rebel Rebel lo miró sin comprender y le dio el cigarrillo sin más.

Cuando Cook dijo: "Soy Fatboy Slim, por cierto", Bowie respondió: "Sí, lo sé" y continúo su conversación con otra persona. Fatboy dijo que Bowie fue muy cortés en realidad, pero que no sintió que su ídolo estuviera muy impresionado con su presencia y eso le dejó bastante desanimado.

"La mayoría de las personas que uno ama son realmente encantadoras, y cuanto más grandes son, más encantadoras tienden a ser; no necesitan demostrar su ego o que son más inteligentes que tú... Los grandes son personas realmente agradables", concluyó Slim.