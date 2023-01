Rosalía, Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Ava Max se despiden de enero con sus nuevas canciones

Se acabó la espera. Ya está aquí el tan esperado viernes, que no solo inaugura un fin de semana lleno de actividades de ocio o de tranquilidad, sino que también nos presenta las novedades musicales de nuestros artistas favoritos.

Y es que si el pasado 20 de enero fueron Ana Mena, Quevedo, Ed Sheeran, Maneskin y Myke Towers algunos de los que pusieron banda sonora a la semana, ahora llega otro grupo de artistas que no te va a dejar indiferente. ¡Así sí se despide bien enero!

Viernes 27 de enero

Rosalía - LLYLM. La catalana ha hecho realidad el deseo de sus fans estrenando su nuevo tema, que llega con una fusión de rumba y ritmos urbanos y pop de lo más pegadiza. Con una letra en spanglish, Rosalía se pone de lo más romántica para declarar amor eterno a su otra mitad. Su título significa Lie Like You Love Me (Miénteme Como Si Me Amases).

Rauw Alejandro, Daddy Yankee - Panties Y Brasieres. Todos estaban esperando el estreno de esta colaboración, que ocupa el puesto #7 de Saturno, el último disco de Rauw. Pero el puertorriqueño se había guardado este as bajo la manga para lanzarlo posteriormente, y al fin ha visto la luz. Ambos nos deleitan con un reggaeton inspirado en el de los 90s para convertirse en los protagonistas de la pista de baile.

Ava Max - Ghost.

Marc Seguí - Plaza En El Cielo.

Daviles de Novelda, Abraham Mateo - Te Miro A La Cara.

Paula Cendejas, Danny Ocean - Cosquillas.

Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends.

Christian Nodal, TINI - Por El Resto De Tu Vida.

Aya Nakamura, Myke Towers - T'as Peur.

Otros de los artistas que nos han deleitado con sus lanzamientos son La La Love You y Samuraï con El Principio de Algo, Marlena con Un Verano Sin Ti, Omar Varela y La Joaqui con Omar Algo Anda Mal #5, Pink con Trustfall y Fred De Palma y Lit Killah con Extasi.