Las tiernas fotos en familia con las que Paula Echevarría ha felicitado a Miguel Torres por su cumpleaños

Cumplir años siempre es motivo de celebración y si lo puedes hacer rodeado del amor y calor de los tuyos, mucho mejor. Miguel Torres acaba de cumplir 37 años y ha soplado las velas en compañía de Paula Echevarría, con quien comparte el viaje que es la vida desde 2018.

Por ello, la modelo y actriz ha querido felicitar a su pareja con un conjunto de fotografías en el que se mezclan tiernos momentos en familia: dando el biberón a su pequeño, en Disneyland, en el campo, cantando el 'Cumpleaños Feliz' y en alguna que otra alfombra roja y evento en el que han dado rienda suelta a sus muestras de cariño.

"Feliz cumpleaños mi amor.... ♥️ Que suerte tenemos de tenerte... Te queremos 🌹❤️🔐", reza la descripción de su publicación.

El post rápidamente se ha llenado de mensajes de buenos deseos hacia Miguel en su día especial, pero también de palabras bonitas hacia la familia que han construido en estos cinco años de relación. Amigos y compañeros como Miguel Ángel Silvestre, Ariadne Artiles, Miriam Rodríguez, Marta Hazas, Marisa Jara o Ana Boyer, entre otros, no han dudado en dejar sus comentarios.

Miguel Ángel Silvestre: "Que guapos!!!! La mare de deu"

Ariadne Artiles: "Feliz cumple @migueltorres y qué familia más bonita ❤️"

Miriam Rodríguez: "GUAPOS!!!!! Felicidades @migueltorres 😘😘"

Marta Hazas: "😍😍 happy happy🎉🎉🎉🎉🎉"

Marisa Jara: "Feliz cumpleaños Miguel!!! Un beso enorme para la familia más bonitaaaa!❤️🌹🌹🌹"

Ana Boyer: "😍😍😍"

Fernando Sanz: "Muchas felicidades 👏👏👏"

Miguel Torres, po su parte, ha subido una entrañable imagen soplando sus dos velas en forma de "37" sobre un trozo de pastel y junto a su hijo. "Familia, salud, trabajo y tiempo.. son siempre mis deseos cada vez que cumplo años 🕯🎉... y me da que a partir de ahora voy a tener que darme más prisa porque me apagan las velas rápido! Happy birthday to me!! Gracias por vuestros mensajes de felicitación 🙏😘", ha compartido en su perfil de Instagram. ¡Felicidades, Miguel!