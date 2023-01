Dani Mateo se deshace en halagos hacia Rosa López en 'El Desafío': "Eres de todos"

Rosa López ha vuelto a demostrar que todo lo que se propone lo consigue y es que la concursante de El Desafío se ha enfrentado a uno de los retos más complicados del programa. La artista ha tenido que vivir un agónico reto de escapismo bajo el agua que no ha dejado indiferente a nadie.

El jurado formado por Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val, y al que se ha unido Dani Mateo en esta última jornada, no han dudado en premiarla y poner en valor su valentía para enfrentarse a esta prueba. La artista andaluza ha tenido que introducirse en una urna en la que el agua iba entrando hasta por ocho agujeros diferentes y en la que ella ha tenido que ser muy rápida para conseguir taparlos todos y reducir así, la presión del agua.

Esta prueba que, a priori podría resultar fácil, realmente cuenta con una presión doble ya que el miedo a ahogarse y la claustrofobia de estar en un espacio cerrado están muy presentes haciendo que cualquier paso sea crucial. Sin embargo, Rosa López ha superado el retó con éxito, lo que ha desatado un estruendo aplauso del público y de todos los que han estado presentes en el plató de El Desafío.

Los piropazos de Dani Mateo

De hecho, Dani Mateo no ha podido evitar expresar su emoción dedicándole unas sorprendentes palabras a la concursante: “Lo he pasado mal, pero yo no voy a valorar la prueba. Voy a valorar a Rosa porque Rosa, eres de todos, te llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo”.

Estas palabras han emocionado a la artista pese a estar todavía recuperándose del esfuerzo hecho en la prueba. Pero el presentador de Zapeando no se ha quedado ahí y ha continuado dedicándola unas palabras. “Te conocemos muy bien, porque, como eres de verdad y te abres en canal, cada vez que te entrevistan y cada vez que hablas, y que alguien con tus miedos, que alguien como tú haya estado en un concurso tan exigente como Operación Triunfo, haya estado en Eurovisión, y sea capaz de hacer esto de hoy... ¡Eres la hostia en vinagre!”, ha expresado muy emocionado.

A este piropazo le han seguido otras palabras del resto de miembros del jurado que han aplaudido su coraje y su valentía. Algo a lo que también se ha unido Jorge Ventosa, el coach de la prueba, que ha puesto de manifiesto el esfuerzo titánico de Rosa López para superar el reto, ya que durantes los entrenamientos no había conseguido acabar la prueba.