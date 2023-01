6 canciones para motivarse si te estás sacando el carnet de conducir

¿Y lo bonito que es conducir? Pero para ello lo primero es pasar por la autoescuela, pasar el examen teórico y empezar con el práctico. La motivación es muy importante a la hora de sacarse el carnet. Y es que las inseguridades que uno tiene al volante durante las primeras prácticas pueden jugar una mala pasada. Sobre todo, durante el examen práctico.

¡Pero no te preocupes! Que al igual que tú, millones de personas han pasado por esto antes y han conseguido sacárselo. No te desmotives, coge el volante, presta atención a las instrucciones de tu profesor o profesora y consigue tu ansiada licencia para conducir. ¡Ya verás lo libre que te sientes!

Para motivarte y apoyarte en todo el proceso de sacarte el carné, te dejamos seis temazos que te inspirarán a la hora de conducir. ¡Motores rugen al cielo, gasolina, sangre y fuego!

Copiloto - Belén Aguilera

“Yo era copiloto del coche, no sé conducir”, empieza cantando Belén Aguilera en una de sus nuevas canciones. La cantautora ha creado un temazo donde los propios sonidos del coche derrapando forman parte de la base. Una auténtica locura que deberías cantar nada más entres por la puerta del coche de la autoescuela. Eso sí, esperemos que tengas un destino mejor que el de la protagonista de la canción: termina estrellándose.

Belén Aguilera & KICKBOMBO - COPILOTO

Drivers License – Olivia Rodrigo

¿Cómo vamos a hacer una playlist para estudiantes del carné de conducir y dejar de lado a la verdadera patrona? Olivia Rodrigo. La estadounidense saltó a la fama en 2021 gracias a su hit Drivers Lincese. ¿Quién no ha querido conducir por primera vez cantando a pleno pulmón este single?

Olivia Rodrigo - Drivers license (Official Video)

En el coche – Aitana

¡Y llegó el momento de bailar! Y si es en el coche mejor. Aitana sorprendió a todos sus seguidores y seguidoras con este single de lo más bailable. “Bailando así, toda la noche, bailando así, no puedo parar. Cuando me toca, así, solito en el coche”, dice la catalana en el tema. Sin duda, nos parece un gran tema para coger a tus amigas y dar tu primer paseo en coche.

Aitana - En el coche

El Makinon – Karol G

“Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón”, canta Karol G en si disco KG0516. El temazo El Makinón es perfecto para coger el coche tras sacarte el carné. Eso sí, ten cuidado y no te distraigas con la canción que tienes que tener los cinco sentidos en la carretera. A pesar de ello, puedes recrearte bailándola e imaginarte cómo sería un viaje con tus colegas al ritmo de Karol G. ¡Una motivación más!

KAROL G, Mariah Angeliq - EL MAKINON (Official Video)

Pisa el acelerador – Funzo y Baby Loud

Aunque no te recomendamos que pises el acelerador a no ser que estés en la autovía (y no superes los 120), Pisa el Acelerador de Funzo y Baby Loud nos parece un temazo muy inspirador para sacarte el carné. “La ciudad es nuestra, ¿qué te parece?”, dicen los chicos en la canción de Inmortales. Y es que tener coche te da una libertad brutal a la hora de moverte en una gran ciudad. Otra motivación para aprobar el examen práctico.

¿ FUNZO & BABY LOUD - PISA EL ACELERADOR ?

Automático - María Becerra

Otra canción que te recomendamos que escuches para motivarte a la hora de sacarte el carné es Automático de María Becerra. Aunque tendrás que aprender a conducir con marchas, en el momento en el que cojas un coche automático vas a ir rodado. Es verdad que la niña de Argentina se refería a otra cosa con lo de “¿cómo se siente si rebotan los neumáticos?” y no precisamente a conducir. Y es que en un coche se pueden hacer muchas más cosas que transportarse.

Maria Becerra - AUTOMÁTICO (Official Video)

Esperemos que estas seis canciones te motiven a la hora de sacarte el carné. ¿Qué más se puede pedir?