'Anti': el álbum de Rihanna con el dejó de ser cantante para convertirse en empresaria

Anti es el octavo álbum de estudio de Rihanna, y el primero desde Unapologetic (2012).Una colección de 13 canciones que se lanzó el 28 de enero de 2016. Al día siguiente, publicó una edición deluxe con 3 temas más. Difícil de catalogar en un solo género, el álbum divaga entre el rap y el R&B. En mi opinión, uno de los mejores discos de su carrera, ya que le otorgó mayor credibilidad en el panorama musical y consagrarse como referente femenino en la industria.

De primeras ya era un disco reivindicativo.No solo por su nombre pues el prefijo anti-, significa "opuesto o en contra de". El estreno pilló por sorpresa a sus fans y fue gratuito a través de la plataforma Tidal. Un hecho que venía a ratificar que Riri venía pisando fuerte. Es indudable reconocer que el disco fue un poco caótico a nivel promocional. Algo que va ligado a una clara intención de la estrella de quitarse el título de creadora de hits superventas.También es verdad, que Rihanna siempre ha sabido disfrazar temas para que provoquen cierto interés musical. Pero, esta vez es real, y lo demuestra el enorme equipo de colaboraciones a lo largo del disco.

Los puntos fuertes

Este trabajo estaba predestinado a ser la antítesis de lo que el público esperaba. Por miedo de su sello y discográfica, decidieron sacar Work como single,. Lla canción más comercial y que menos justicia hace a la obra. Está claro que si quieres dar nombre y eco a un single, una colaboración con Drake es buena idea.

Rihanna - Work (Explicit) ft. Drake

Consideration refleja a la perfección el inicio de esta nueva etapa de la cantante. Es el primer tema y con el que abre el álbum. Un RnB más alternativo, sonido neo-soul que SZA, compositora del tema, ha conseguido a la perfección. Y que Rihanna busca desarrollar en cierta medida a lo largo de este álbum.

Como he dicho previamente, este es un álbum que divaga por diversos géneros, en Kiss It Better saca las guitarras ochenteras. Love On The Brain, es una balada inspirada en los 50s y hasta versiona New Person, Same Old Mistakes de Tame Impala que renombra como Same Ol' Mistakes.

Rihanna - Needed Me

Desde mi punto de vista, uno de los mejores temas y, quizás el que mejor defina el álbum es Woo. Casi cuatro minutos de un sonido 'hiphopero' y moderno. Producido por lo mejor de lo mejor: The Weeknd, Travis $cott y The Dream. Mi canción favorita del disco; .Llos adlibs de Travis Scott le añaden potencia al tema.

Los puntos débiles

Ni mucho menos todos los cortes son buenos, hay canciones como Needed Me que pasan sin pena ni gloria por nuestros oídos. En Higher, habla de sus vicios, la marihuana y la bebida dan sentido a esta canción que está escrita a su expareja Chris Brown. Digamos que no tuvieron la relación más sana.

El disco lo cierra Close to you, una canción prácticamente a piano y voz que nos vuelve a recordar pasados amorosos. Nos despide el disco pero, honestamente, no me transmite demasiado.

La gira anti:

A este disco le siguió una gira mundial que comenzó en Estados Unidos en 2015 y culminó en Abu Dhabi a mediados de 2016. La gira estuvo acompañada de buenos momentos, pero también estuvo llena de controversia .Los principales problemas surgieron durante los conciertos de Europa.En concreto, en el Estadio de Wembley en la ciudad de Londres. El evento ya colgaba el cartel de sold-out. Sin embargo, muchos de los asistentes se dieron cuenta de que el Wembley Stadium, estaba muy vacío.. Muchos periódicos se hicieron eco de este hecho, criticando a la barbadense.7

Los asistentes también mostraron su descontento en la plataforma social Twitter, pues se esperaban mucha más asistencia en el estadio. lo cual les causaría Con las expectativas de un gran impacto visual, aquello al final no ocurrió. A raíz de estos hechos y la baja venta de entradas, en algunos de los siguientes eventos programados, la cantante junto a su equipo decidió trasladar sus conciertos deen Praga, Viena y Berlín, a estadios más pequeños. Además de esto, Llos fans también criticaron que el show era repetitivo.

2023: Rihanna vuelve a la música

Rihanna - Lift Me Up (From Black Panther: Wakanda Forever)

Estas fueron las últimas apariciones musicales de Rihanna. Desde hacía más de un lustro que no teníamos novedades artísticas de Rihanna, el pasado 28 de octubre, la artista publicó Lift me Up. Riri habría contado con la colaboración de la cantante nigeriana Tems, el compositor sueco Ludwig Göransson y el director de Black Panther, Ryan Coogler, para crear esta composición cuya grabación ha pasado por 5 diferentes países bajo la batuta del propio Goransson en las labores de producción. Esta canción para la película Wakanda, ha sido nominada a los Oscar´s 2023. La película ha sido una de las más esperadas del año y ha sido un auténtico éxito.

Parece que en 2023 tendremos uno de los regresos más esperados de los últimos años, de hecho, no habrá que esperar demasiado para verla en directo. La artista estará cantando en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: La Superbowl. Ella estará actuando en el Halftime show, ofreciendo un espectáculo musical antológico. La solista de Barbados asegura que es una oportunidad única en su carrera.

"La Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, es el sueño de cualquier artista estar en un escenario como ese. Pero es estresante. Quieres hacerlo bien. Ya sabes, todo el mundo está mirando. Y te están apoyando. Y quiero hacerlo bien" ha explicado Riri.

La Super Bowl es el sueño de cualquier artista

Durante estos años alejada en cierta medida de la música, Riri ha tenido tiempo para formar una familia. La cantante tuvo un hijo junto a A$AP ROCKY.

Los negocios de Rihanna:

Rihanna es considerada una de las mujeres más poderosas del mundo no solo por su influencia dentro del mundo de la música, la moda y la belleza, también por su destacada trayectoria dentro de los negocios en los últimos años.Con dichas empresas se ha proclamado la mujer más rica del mundo dentro del ámbito musical, aunque la mayor parte de dicha fortuna proviene precisamente de los negocios que ha forjado fuera de lo artístico. Estos son alguno de sus negocios:

Fenty Beauty: Marca de maquillaje que toma su nombre del apellido de la cantante.Es una asociación con la empresa de artículos de lujo Louis Vuitton. Se reparten el 50 por ciento cada uno.

Savage x Fenty: Al igual que su línea de maquillaje, Savage x Fenty es una marca de lencería que busca la inclusión, por lo que las prendas son aptas para todo tipo de silueta y existen tallas desde la XS hasta la 3X. La marca fue lanzada en 2018 y actualmente tiene un valor de alrededor de mil millones de dólares; de estos, a Rihanna le corresponde el 30 por ciento.

Como hemos observado, a pesar de no haber sacadonada musicalmente, sigue muy activa en su faceta de empresaria. Rihanna es una mujer polivalente y exitosa y esperemos que siga sacando mucha mnás música.