Katy Perry confiesa que rechazó colaborar con Billie Eilish tras escuchar ‘Ocean Eyes’

Las historias sobre colaboraciones musicales fallidas se cuentan por montones. Muchas veces, las agendas de los artistas -llenas de compromisos, reuniones, giras, etc.- no son compatibles entre entre sí y no encuentran un momento óptimo para reunirse, componer o grabar. Otras, simplemente se muestran reticentes o no les nace de forma orgánica por diferentes motivos.

Y eso es precisamente un poco lo que le pasó a Katy Perry con Billie Eilish. La artista, que ha visitado los estudios de una radio de Los Ángeles, ha confesado que rechazó colaborar con la intérprete de Bad Guy cuando esta apenas estaba dando sus primeros pasos en la música.

"(Alguien de mi equipo) me envió un e-mail una vez que decía: 'hey, mira esta nueva artista, me gustaría mucho que trabajásemos con ella', porque (Billie) estaba trabajando conmigo en varias maquetas... Había una canción llamada Ocean Eyes y era solo una niña rubia y me quedé 'meh, aburrida...', ha relatado la anécdota ante algunos de sus fans.

Después de despertar varias risas entre los presentes, Katy ha reconocido que se arrepiente de su decisión -y más aún después de conocer el gran impacto que ha tenido la cantante en la industria-. "Gran error. Un error enorme... No dejéis que esto llegue a oídos de Internet", ha expresado.



Ocean Eyes, la canción que llevó a Billie Eilish al estrellato

Con solo 13 años, Billie Eilish grabó y publicó Ocean Eyes en Soundcloud con la única intención de que amigos y familiares la disfrutaran, como ya había hecho anteriormente con otras dos composiciones. Después de conseguir más de 50.000 reproducciónes, la subieron a Spotify, donde terminó de convertirse en un fenómeno viral, acumulando más de dos millones de streams en un año en un momento donde la joven aún no era tan popular como lo es en la actualidad.

Billie Eilish - Ocean Eyes (Official Music Video)

Este hit le llevó a firmar su primer contrato discográfico con Interscope Records. Bajo la licencia de este sello, el tema se volvió a publicar en plataformas, consiguiendo su primer disco de platino en Estados Unidos en septiembre de 2018.

Ocean Eyes fue escrita por Finneas, el hermano de Billie, y estaba destinada para su antigua banda. Pero al escucharla, la artista se obsesionó con ella hasta tal punto de no poder sacarla de su cabeza; le encantó. "Es preciosa y mi hermano es un compositor increíble", expresó a Vogue en una entrevista de 2016. En aquel entonces, que Eilish estaba en una compañía de dance, una de sus profesores le pidió que grabara el tema y se lo enviara para crear una coreografía. Por eso, la producción final está basada en baile lírico contemporáneo.