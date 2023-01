Un año más, los Premios Feroz 2023 han hecho historia en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. La X edición de estos galardones, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), han reconocido el talento de las mejores películas y series del año anterior.

Una noche donde las estrellas del mundo de la interpretación han brillado sobre la alfombra roja y donde han vivido una ceremonia llena de emotivos inolvidables, como el discurso de Pedro Almodóvar por su Feroz de Honor.

En estos premios televisivos, La Ruta y No me gusta conducir han acaparado todos los galardones, cada una de ellas ha conseguido llevarse tres reconocimientos. Sin embargo, no han sido las únicas que han tenido sus minutos de gloria, As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, que se estrenó en otoño y tuvo un fuerte éxito en taquilla, se convirtió en la película del momento.

A continuación, la lista completa de ganadores dividida por categorías.

Los ganadores de los Premios Feroz 2023

Premio de honor, Pedro Almodóvar

CINE

Mejor película dramática

Alcarràs

As Bestas (Ganadora)

Cinco Lobitos

Modelo 77

Un año, una noche

Mejor película de comedia

Competencia Oficial (Ganadora)

El Cuarto Pasajero

Tenéis que venir a verla

Vasil

Voy a pasármelo bien

Mejor dirección

Pilar Palomero por La Maternal

Carlota Pereda por Cerdita

Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

Carla Simón por Alcarràs (Ganadora)

Rodrigo Sorogoyen por As Bestas

Mejor actriz protagonista

Anna Castillo por Girasoles silvestres

Laia Costa por Cinco lobitos (Ganadora)

Laura Galán por Cerdita

Marina Foïs por As Bestas

Carla Quílez por La Maternal

Mejor actor protagonista

Karra Elejalde por Vasil

Miguel Herrán por Modelo 77

Denis Ménochet por As bestas

Nahuel Pérez Biscayart por Un año, una noche

Nacho Sánchez por Mantícora (Ganador)

Luis Tosar por En los márgenes

Mejor actriz de reparto

Adelfa Calvo por En los márgenes

Ángela Cervantes por La maternal

Carmen Machi por Cerdita

Susi Sánchez por Cinco lobitos (Ganadora)

Emma Suárez por La consagración de la primavera

Mejor actor de reparto

Diego Anido por As Bestas

Ramón Barea por Cinco lobitos

Jesús Carroza por Modelo 77

Oriol Pla por Girasoles silvestres

Luis Zahera por As Bestas (Ganador)

Mejor guion

Alcarràs

As bestas

Cerdita

Cinco lobitos (Ganadora)

Un año, una noche

Mejor música original

As Bestas (Ganadora)

Cinco lobitos

Los renglones torcidos de dios

Modelo 77

Un año, una noche

Mejor tráiler

As Bestas

Cerdita (Ganadora)

Mantícora

Modelo 77

Los renglones torcidos de dios

Mejor cartel

As bestas

Cerdita

Girasoles silvestres

La consagración de la primavera

Mantícora (Ganadora)

SERIES

Mejor serie dramática

¡García!

Apagón

Intimidad

La ruta (Ganadora)

Rapa

Mejor serie de comedia

Autodefensa

Fácil

Las de la última fila

No me gusta conducir (Ganadora)

Mejor actriz protagonista

Nerea Barros por La Novia Gitana

Itziar Ituño por Intimidad

Mónica López por Rapa

Nathalie Poza por La Unidad

Claudia Salas por La Ruta (Ganadora)

Mejor actor protagonista

Juan Diego Botto por No me gusta conducir (Ganador)

Luis Callejo por Apagón

Javier Cámara por Rapa

Álex García por El Inmortal

Àlex Monner por La Ruta

Mejor actriz de reparto

Marian Álvarez por La Unidad

Elisabet Casanovas por La Ruta

Coria Castillo por Fácil

Patricia López Arnaiz por Intimidad (Ganadora)

Lucía Veiga por Rapa

Leonor Watling por No me gusta conducir

Mejor actor de reparto

Jesús Carroza por Apagón

Ricardo Gómez por La Ruta

Emilio Gutiérrez Caba por ¡García!

David Lorente por No me gusta conducir (Ganador)

Vicente Lorenzo por La Novia Gitana

Luis Zahera por La Unidad

Mejor guion