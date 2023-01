La serie de animación de Devil May Cry como no la habías visto antes.

No son muchos los videojuegos que aguantan el salto a serie de animación. Si nos paramos a pensar y salvamos excepciones como la película de Street Fighter 2, hay muchos batacazos que no pudieron resolver esa transición, como Virtua Fighter, la reciente Shenmue (que no ha visto renovación para una segunda temporada) o la misma serie de Street Fighter.

No fue ese el caso de Devil May Cry, un videojuego de un cazademonios que parecía creado pensando en su futuro animado. Dante; un guaperas con una espada más grande que él a la espalda y dos pistolas con nombre propio y balas de sobra para plantar cara a todo un infierno de criaturas y engendros demoníacos.

La franquicia de Capcom ha sido superventas desde tiempos de PS2 y acumula ya cinco entregas lanzadas en tres generaciones de consolas diferentes (cuatro, si contamos el relanzamiento que tuvo Devil May Cry 5 en PS5 y Xbox Series X).

Devil May Cry / Madhouse

La serie sigue el fino hilo argumental que trazaba la premisa de Capcom para sus primeros videojuegos. Y es que, más allá de parentescos infernales, Dante mantiene un negocio que da caza a peligrosos demonios para sacar dinero y poder así pagar sus deudas. Punto. Y es que no hace falta más; Devil May Cry no pretende cambiarle la vida a nadie con giros de guion y tramas elaboradas. Como el videojuego, esta serie sólo quiere abatir mandíbulas con secuencias de acción imposibles y sacar sonrisas con las fanfarronadas de su protagonista.

Para asegurarse de que ese trabajo se llevaba a término de la mejor forma posible, ese despligue animado se puso a cargo del prestigioso estudio Madhouse, responsables de series como Monster, Death Note o la primera temporada (la buena) de One-Punch Man; todas ellas santos griales del manga convertidos en intocables del anime.

El resultado es una serie de 12 episodios excelente que ningún fan del anime debería perderse, independientemente de lo implicados que puedan estar con el panorama consolero.

Devil May Cry / Madhouse

Con estas credenciales y la labor de investigación pertinente, Selecta Visión decide sacar Devil May Cry del “fondo de armario” y ponerla a nuestra disposición adaptada a los tiempos que corren. Imagen cumpliendo los estándares de alta definición y sonido DTS para un precioso digipack que carga dos discos y tres postales exclusivas y que permitirá mantener a Dante no sólo en nuestros corazones, sino también en nuestras videotecas personales.

Si os dais prisa (mucha) y compráis en las próximas 24 horas, podéis conseguirlo por 20 euros en las rebajas de la web de Selecta Visión. Si a precio de salida la compra ya es justificable, con un 50% de descuento no comprar el pack es negligente, directamente.