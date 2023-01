Fusa Nocta: “Quiero ganar el Benidorm Fest y quiero ir a Eurovisión”

Fusa Nocta es una de las artistas más populares de esta edición del Benidorm Fest. No, no es su primera vez en una competición televisada. Participó en la última temporada de Factor X en la que Pol Granch se llevó el gato al agua y después estuvo muy enfocada en un proyecto artístico que desembocó en varios singles, algunos tan potentes como Luz bajita.

Ahora, la de Gandía apunta a la victoria en la preselección del Festival de Eurovisión. Lo hace después de que la gente se lo pidiera en los festivales el pasado verano. Se terminó de animar cuando compuso Mi familia, una canción que ha tenido una buenísima acogida entre el público del Benidorm Fest.

"Quiero ganar porque me encantaría ir a Eurovisión", cuenta Fusa Nocta en una entrevista con LOS40. "Es algo a lo que ya le estoy dando vueltas. Pienso qué hacer en cada momento de la actuación si al final voy. No se sabe nunca, pero la ilusión está ahí. No puedo evitar pensarlo". Eso sí, en el caso de no conseguir la victoria en el Benidorm Fest, la artista tiene sus propios favoritos: "Si no gano yo me gustaría que ganase José Otero. Rakky Ripper también me gusta. O E’Femme".

Las comparaciones con Rosalía

Mi familia, la canción que defenderá Fusa Nocta en el Benidorm Fest, se agarra al flamenco fusión, algo que ha hecho que muchos la comparen con Rosalía. Ella, lejos de molestarse, se siente elogiada, y así nos lo ha hecho saber. "No me molesta que me comparen con Rosalía. Hoy en día todo está inventado. Vamos cogiendo referencias de un sitio y de otro. Creo que es una comparación increíble. Que te comparen con ella es muy bueno", explica.

El futuro de Fusa Nocta

Y es que Fusa Nocta tiene las ideas claras. Sabe lo que quiere. Ganar el Benidorm Fest es una meta a corto plazo, pero sí no lo consigue tiene muy claro qué hacer. "Me gustaría continuar con mi proyecto. Llevo ya dos años organizándolo y arreglándolo. Quiero sacarlo, que a la gente le guste y hacer shows. Eso es lo que me gustaría hacer después del Benidorm Fest…si no voy a Eurovisión".

Si quieres ver la entrevista completa de Fusa Nocta en LOS40…¡dale al play!