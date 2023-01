Foto: © Roberto Plaza/Europa Press via Getty Images

13 de 13 Rayden lo intentó el año pasado con su Calle de la Llorería, pero no pudo con el huracán Chanel. Pero desde el minuto cero dejó claro que había disfrutado de la experiencia y no ha querido perderse esta neuva edición. Traje negro para disfrutar de una noche en la que, en esta ocasión, no tendrá los nervios pasados.