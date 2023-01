Rosalía deja atrás sus características uñas largas, ¿qué ha pasado?

Rosalía se ha vuelto un icono dentro de la música, tanto en el panorama nacional como en el internacional. Desde sus inicios supo cómo dar en la tecla y su fusión de pop, reggaetón, flamenco y algún sonido electrónico le han llevado a coronarse como una estrella.

En menos de tres días, LLYLM, su último lanzamiento, ya acumula más de tres millones de reproducciones en Spotify. Y es que, si de algo también sabe la artista es de sumar éxitos. Sin embargo, no es por lo único que se caracteriza: sus estilismos y más concretamente sus uñas larguísimas también se han ganado su propio reconocimiento.

Durante su primera época en la que la acompañaron hits como Malamente, Pienso en tu mira, Aute cuture y Millonaria, entre otras, la vimos con manicuras postizas con una forma afilada y llenas de diamantes. Pero ahora, en esta nueva etapa de Motomami, la de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) ha dicho adiós a las uñas largas y ha optado por un clásico: las uñas cortas, muy muy cortas.

El motivo de su corte de uñas

La cantante ha lucido en los últimos meses únicamente uñas postizas para actos como alfombras rojas o sus espectaculares shows, pero, tal y como se puede apreciar en sus redes, ahora prima en su día a día las uñas sin esmalte o con un color muy discreto como el nude. Esto se debe a que cuando está trabajando en el estudio necesita "las uñas cortas para poder tocar los instrumentos y trabajar en el ordenador muy rápido", explicaba hace un año a la revista Grazia.

Después de que muchos de sus fans se lo preguntasen, Rosalía ha decidido contestar y poner punto y final al misterio que lleva varios meses dando vuelta entre sus seguidores: "Decidí que era más importante poder tocar el piano y la guitarra que llevar las uñas largas", contestaba, asumiendo que, al final, llevar las uñas extremadamente largas puede limitarla en su día a día.

Pk decidí q era mas importante poder tocar el piano y la guitarra en el escenario q llevar las uñas largas — R O S A L Í A (@rosalia) January 29, 2023

No obstante, para no volver locos a sus fans, la artista ha querido hacer un apunte y destacar que cuando se sube al escenario siempre las lleva extremadamente largas: "Cambia realmente la manera en la que me muevo y bailo en el escenario; así de poderoso es el nail art para mí".