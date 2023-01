Avance semanal de 'La Promesa' en La 1 de TVE con cambio de planes para Pía: capítulos 19 al 23

Después del estreno de La Promesa hace unos días y con tan solo dos semanas de emisión, la ficción de La 1 de TVE sigue consiguiendo enganchar a todos los telespectadores que desean ver cómo avanzan las tramas de Pía, Manuel, Leonor y más.

Si los últimos episodios dejaron muchas incógnitas sin resolver, en el avance semanal de La Promesa para los próximos días deja más expectación, ya que las investigaciones sobre la cocinera fantasma, el romance de Jana con el señorito, los encuentros entre Rómulo y Leonor y el embarazo de Pía darán un nuevo giro a la historia.

Si no puedes esperar a la emisión de cada capítulo, en LOS40 te brindamos un pequeño avance de La Promesa de todo lo que sucederá esta semana del 30 de enero al 3 de febrero.

Avance del capítulo del lunes 30 de enero

La semana arranca con una nueva propuesta al Duque de los Infantes y con su ausencia en La Promesa. ¿Qué le habrá pasado? ¿Habrá conseguido poner el avión a punto para la Copa de los Pedroches?

Paralelamente, en la finca María Fernández empieza a tirar del hilo sobre el pasado de Curro y la sorprendente reacción de Rómulo la lleva a pensar que Jana sabe algo sobre la infancia del chico. El trío formado por Mauro, Leonor y Teresa sigue dando qué hablar esta semana.

Parte del elenco de actrices y actores de 'La Promesa'. / RTVE/ Bambú Producciones

Avance del capítulo del martes 31 de enero

Jana y Manuel no pueden disimular que se gustan y algunos miembros de La Promesa comienzan a sospechar. Cruz y Alonso siguen dando vueltas a su plan con el Duque de los Infantes, aunque eso implica a Manuel que no está dispuesto dar su brazo a torcer. Candela y Simona se convierten en detectives e indagan sobre el pasado de una nueva cocinera.

Avance del capítulo del miércoles 1 de febrero

Jana intenta llamar la atención de Curro, pero este no se da por aludido. Su amiga María Fernández la sugiere optar por otro plan para quedarse con él a solas. La marquesa sigue haciendo desplantes a Curro, aunque este no se cansa de proponerle nuevas opciones. Jana, a su vez, intenta poner tierra de por medio entre Manuel y ella ya que se ha dado cuenta que las relaciones entre un criado y un señorito no pueden salir bien.

Elenco de 'La Promesa'. / RTVE/ Bambú Producciones

Avance del capítulo del jueves 2 de febrero

Jimena regresa a La Promesa y Manuel le comenta que sus padres están insistiendo mucho en que se casen, pero esta se niega tajantemente. Manuel también se enfrenta a Cruz, quien descubre a través de un periódico que esta ganó el curso de aviación. Pía sopesa si abortar o tener el hijo y Jana le brinda su apoyo para que no se sienta tan sola. Simona que ha continuado con sus investigaciones sobre el paradero de la nueva cocinera ha dado con su identidad. Mauro y Leonor dan rienda suelta a su pasión, pero a escondidas de todos.

Avance del capítulo del viernes 3 de febrero

La semana acaba con muchos frentes abiertos. Jana sigue haciendo todo lo que puede por saber si Curro es su hermano, pero pasar tiempo con él la hace darse cuenta que su carácter titánico puede meterla en problemas. Otro de los frentes lo protagoniza Lope que tampoco tira la toalla, incluso cuando recibe una nueva carta de su hijo. Pía ha tomado una decisión respecto a su embarazo y para ello cuenta con el apoyo de la Marquesa y de Rómulo, aunque eso significa que tenga que salir de La Promesa unos días y que las llaves quedarán en manos de enemiga Petra.

Reparto de 'La Promesa' en plena acción. / RTVE/ Bambú Producciones

Si no quieres perdértelo recuerda que puedes ver los episodios de lunes a viernes a partir de las 16:30 en La 1 de TVE.