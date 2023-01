Justin Timberlake y Britney Spears: los Shakira y Piqué de los 2000’s

Está claro que Shakira no es la única que ha descargado su ira en una canción. Muchísimos otros artistas llevan décadas haciéndolo… aunque no con tantísima repercusión. A sus 21 años, Justin Timberlake se sintió "despreciado y burlado". Estaba tan enfadado, y con tanto dolor, que tuvo la necesidad de difundirlo a los cuatro vientos. Britney Spears, la mujer a la que amaba, le había sido infiel. Con el corazón roto, y en tan solo un par de horas, escribió 'Cry me a river', una canción teñida del mismo resentimiento que destila 'BZRP Music Sessions #53'. Y que, además, impulsó las ventas de su primer disco. El 31 de Enero el ex SYNC cumple 42 años, justo el doble de los que tenía cuando tramó su "venganza musical". Ahora se arrepiente y pide perdón.

“Me enamoré de ella desde el primer momento”

En 1999, la 'princesa del pop' y el líder de la 'boyband' del momento, NSync formaron una pareja de ensueño. A los 18 años, cuando sus carreras se habían disparado vertiginosamente, confirmaron públicamente que eran novios. Juntos, paseaban por alfombras rojas, actuaban en la Super Bowl o recogían más trofeos de los que podían exponer en el casoplón que compartían en Hollywood Hills. Y declaraban abiertamente su amor. "Le amo desde lo más profundo de mi corazón. Él lo es todo para mi", revelaba Spears en Septiembre de 2001 en una entrevista con The Guardian. "Me enamoré de ella desde el principio", confesó Justin en la revista GQ. "Me quedé colgado en el mismo instante en que la vi".

Justin Timberlake y Britney Spears en la premiere de 'Crossroads' / Getty Images/Jeff Kravitz

Hasta que llegó un día en que el noviazgo se acabó. En Marzo de 2002 la separación de Britney y Justin dejó a los fans anonadados, confusos y hasta tristes. En aquella época no se publicaban comunicados anunciando las rupturas sentimentales. Todo el mundo se preguntaba qué demonios había pasado. Portadas de revistas, programas de televisión… casi inmediatamente, se dispararon los rumores de infidelidad. Y Timberlake tuvo mucho que ver. Aunque le había prometido a Britney "que no diría nada específicamente sobre el motivo por el que habíamos roto", no cumplió su palabra. La revancha llegó en forma de canción.

"Llórame un rio"

Para su debut en solitario – Justified (2002) - Justin Timberlake escribió y grabó Cry me a river (llórame un rio) junto a Scott Storch y con la producción de Timbaland. Era la historia de un hombre agraviado al que su novia le ha sido infiel y le ha roto el corazón. Inicialmente, el cantante manifestó en MTV News: "No voy a decir si específicamente una canción es sobre alguien. Diré que escribí un par de canciones que me ayudaron a afrontar un par de cosas. Para mí, las canciones son canciones". Cada vez que le preguntaban por los rumores de infidelidad, él respondía: “No somos perfectos. No voy a juzgar a nadie. Es solo un amor de juventud. Fue una relación muy intensa, eso es seguro". Un año después, Timberlake decía en Rolling Stone que Britney le había sido engañado no una, sino tres veces.

Años después admitió que había escrito Cry me a river en un par de horas y después de una acalorada discusión telefónica con Spears: "Recibí una llamada de teléfono y no fue la llamada más agradable. Entré en el estudio y él (Timbaland) te podría decir que yo estaba visiblemente enfadado". El productor lo confirmaba: "Le dije, 'Tío, no te preocupes' y él era como, 'No puedo creer que me haya hecho eso… era mi sol, era mi Tierra'". En 2012, llegó a presentar la canción en un concierto diciendo: "Algunas veces crees que has encontrado el amor de tu vida, entonces te das cuenta de que ella es solo una mala pécora".

Justin Timberlake - Cry Me A River (Official Video)

En su libro de 2018, 'Hindsight: & All the Things I Can’t See in Front of Me', Justin escribía: “Fui despreciado, burlado. Estaba enfadado. Aunque no tenía planeado escribir la canción, mis sentimientos eran tan fuertes que tuve la necesidad de trasladarlos de una forma en que la gente pudiera escucharlos y con la esperanza de que se vieran reflejados. La gente me escuchó y me entendió porque todos habíamos pasado por lo mismo".

Un "video controvertido para impulsar las ventas del disco"

El vídeo de Cry me a river avivó aun mas los rumores y dejó pocas dudas de que era un claro mensaje a Spears. La actriz Lauren Hastings aparece al final del clip haciendo de 'novia' de Justin. Su imagen es similar a la de la cantante y por eso la eligieron, como explicaba en la revista Q: "Fui a un casting y me preguntaron si me sentiría cómoda 'haciéndolo' con Justin. Yo respondí, '¡Sí!'. Me atraía mucho y una vez había salido con un chico solo porque se parecía a él. El video se rodó en tres días en Malibú, cerca de la casa de Cher. Yo estaba muy nerviosa cuando finalmente le conocí. Me dijo que me habían elegido porque me parecía a Britney".

Britney Spears acusó a Justin de hacer un "video controvertido para impulsar las ventas del disco". Y en 'Rolling Stone' recordó cómo Timberlake le habló sobre el vídeo: "Me llamó y me preguntó si estaba bien… supuestamente quería que regresáramos o lo que fuera, pero como por descuido dijo, 'Por cierto, estás en un vídeo que va a salir', como dejándolo caer. 'No te preocupes. No es gran cosa', añadió".

La "mala" de la película

El relato de '¡Britney infiel!' dominó la prensa sensacionalista. Pronto se convirtió en la mala de la película, la villana de la ruptura. En alguna ocasión, la artista describió su separación como lo más doloroso que había experimentado jamás. En 2021, tras la emisión del documental 'Framing Britney Spears' (en el que una parte examinaba la relación entre ambos) Justin recibió un aluvión de reacciones negativas. Y se disculpó en Instagram: "He visto los comentarios, los mensajes… Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y con Janet Jackson, con ambas individualmente. Porque me preocupo y quiero a estas mujeres y sé que las fallé. Por mi ignorancia, no me di cuenta de todo mientras estaba pasando, pero nunca me he querido beneficiar de los demás derribándoles".