PAULA CENDEJAS presenta FOMO: El síndrome que tenemos de querer todo a la vez

Paula Cendejas presenta su primer álbum de estudio, FOMO, un título que describe el sentimiento que ha acompañado el desarrollo compositivo del disco. FOMO hace referencia a Fear of missing out: miedo a perderse cosas. Este disco incluye colaboraciones muy esperadas como Micro TDH o Danny Ocean. El álbum debut supone una evolución personal y musical de la cantante. Con este primer disco se consolida como artista.

¿Cuándo empezaste con las covers en su momento, esperabas llegar a grabar un disco entero?

Siempre he querido dedicarme a la música pero no tenía una meta muy clara, no sabía la manera correcta, estaba estudiando y no tenía los medios para hacer un álbum.

El disco se llama FOMO, Fear of missing out (miedo a perderse cosas).¿Cómo describirías este sentimiento?

Ha sido un sentimiento recurrente en estos últimos años. Es el síndrome que tenemos a veces de querer tener todo a la vez de no querer perderse cosas. Ha sido la principal fuente de inspiración de este disco. Es lo que me ha acompañado para poder escribir estas canciones. He sufrido mucho este sentimiento y lo he reflejado en mi música. Me ha dado momentos buenos y no tan buenos. Ha sido la forma de autoayudarme a m i misma y cerrar esta etapa.

Empezaste a trabajar con Alizz ahora formas parte de Warner. ¿Cómo ha influenciado este cambio en el disco?

No me ha cambiado tanto el hecho de cambiar de discográfica sino todo el proceso a lo largo de los años. La experiencia adquirida durante esta etapa. Ha sido un proceso de autoconocimiento. Alizz es maravilloso, es un productor increíble, dejar de trabajar con el es un cambio enorme pero no hay nada que no se pueda conseguir y superar. Esto me ha servido para lo que es hoy FOMO. Este cambio me ha servido para entenderme y progresar.

DEVORAME DE UNA VEZ@PaulaCendejas Que te pasaaaaa

Dios mío esa mente es tan increíble, sin duda mi canción favorita del álbum, absolutamente todo está increíbleeee, merece ser hittt pic.twitter.com/pd7DOGhQVZ — 𝓙𝓸𝓻𝓭𝓲 (@JordiLaBellaK) January 27, 2023

Antes de empezar a analizar en un plano musical el disco , llama mucho la atención la portada. Es el título escrito en el culo. ¿Se debe a un gesto de reivindicación o cúal fue la inspiración de esta portada?

Literalmente era que me apetecía poner mi culo en Gran Vía. Es una manera de superar inseguridades que yo tenía. Es un proceso de autocuración de cosas que me han pasado y tengo que superar. No lo he hecho para sexualizarme..

Este es tu primer disco largo. 11 canciones.¿Cómo es la nueva Paula?

Soy una persona que cambia muy rápido y mucho así que hay muy poco que ver con esa Paula.

Es un disco más íntimo, ¿cuál ha sido tu principal inspiración a la hora de escribir?

Estos cambios que vivo a diario son mi principal fuente de inspiración. Es un motor super grande para componer. Intento ponerme retos y superarme.

El disco divaga por diversos géneros y melodías.¿Qué música qué te ha llevado a este sonido?

Este sonido se debe a la fusión de conocimientos y personas que he conocido a lo largo de estos años. Los viajes que he hecho me han llevado a este sonido ya que en estos viajes he conocido a músicos y productores que me han inspirado a estas canciones. Hay canciones que concuerdan muy bien y estan producidas por el mismo productor y también hay temas como la colaboración con Danny que surgió hace tres años de manera súper orgánica.

De este disco, ¿te quedarías con algún tema en concreto? ¿Por qué?

La decisión por que es un tema muy personal del fomo en torno a una relación. También el cover que hice de Lalo Rodriguez, fue grabado previo a su fallecimiento y es una manera muy bonita de homenajearlo.

Has grabado colaboraciones con los mejores artistas. ¿Qué es lo mejor de colaborar con artistas de esta talla?

Me aportan muchas cosas, la admiración que siento hacia ellos es increíble y que ellos accedan a hacer un feat conmigo es muy motivador, es una locura para mí. Me siento muy afortunado de que estos artistas hayan querido aportar su granito de arena a mi proyecto de una manera tan orgánica.

De todas estas colaboraciones, Danny Ocean, C Tangana etc ¿Quién es el que más te ha sorprendido?¿Y el qué más te ha inspirado? ¿Alguna colaboración soñada?

La vida me ha regalado estas colaboraciones y no me puedo quedar con uno solo. C Tangana es increíble, es un genio. Lo admiro muchísimo desde antes de grabar el tema. Es un artista super arriesgado, creativo, ambicioso, lo tiene todo. Él es una de las personas que más admiro.

Hay varias referencias a canciones míticas de cantautores latinos como a tu manera o devórame otra vez. ¿Qué significa latinoamérica para ti?

Desde el primer momento el público latino me abrió sus brazos y acogió con muchísimo mi trabajo. Me apoyaron cuando simplemente hacía covers y ojalá tocar mucho más por ahí. El sueño de cualquier artista es tener el apoyo de latinoamérica.

Tienes más de 300k seguidores en Instagram, ¿cómo gestionas las redes y tener tantos seguidores?

Mi manera de gestionarlo es no estar muy pendiente de ellas, no subir demasiado contenido. Soy un poco pasota. Antes era muy constante, era como mi trabajo. Subía siempre cosas y estuve cuatro años dedicándome un poco a eso. Pero ahora prefiero centrarme en la música. De todas formas es importante estar pendiente ya que son una herramienta fundamental para distribuir la música.

¿Cuál es tu principal objetivo con tu música?

Dedicarme a ello hasta que me de la vida