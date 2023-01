Tini: “Llevar mi show a tantas partes del mundo, tan lejos de casa, es muy emocionante”

Este año, Tini está preparada para transmitir toda la adrenalina y emoción que vivió con el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar a través de nueva música. Además de lanzar Muñecas junto a La Joaqui y Steve Aoki, por San Valentín publicará Cupido, un cuarto álbum de estudio en el que la Triple T ha encontrado en el desamor una gran fuente de inspiración. Sobre este proyecto y la futura gira que hará por España y México ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Un placer haber trabajado con La Joaqui

"La Joaqui es increíble y una de las cosas que más me gusta de ella es la manera de transmitir lo que quiere decir a la hora de componer. Es muy particular cómo escribe y cómo quiere transmitir el mensaje. La venía escuchando desde hace bastante tiempo, y esta canción me la mandó Steve (Aoki), pero siempre me la imaginaba con una mujer al lado, y fue tan placentero haber trabajado y filmado con ella. Es tan dulce, tan amorosa, tan todo... Ojalá poder cantarla en vivo en algún momento y compartir más, porque es un placer ella".

TINI, La Joaqui, Steve Aoki - Muñecas (Official Video)

Cupido: el último single y el título de su próximo disco

"Muchas personas van a sentirse identificadas con la canción y yo creo que este álbum, más allá de no tener 10 canciones nuevas para presentar, es el cierre de una etapa y de esta primera canción que lanzamos junto con María Becerra, Miénteme, hasta ahora. Y también dar inicio a una nueva con mi música dentro de poco, así que es regalarle este ábum (de 14 tracks) a la gente que me ha acompañado durante todos estos años".

El desamor como fuente de inspiración

"Es un poco raro decirlo, pero sí: hay algo de inspiración a través del desamor que, en algún punto, te lo da la vida. Las cosas no tan lindas te dan crecimiento, te hacen volver a encontrarte a vos en un montón de aspectos. Entonces, a la hora de escribir hay un desarrollo emocional y personal en los artistas que es inevitable. Y obviamente es relindo escribir sobre el amor, pero cuando también la pasate mal, no solamente es el desamor sino ese crecimiento personal que tienes después".

Su próxima gira por varios puntos de España y en México

"Para mí haber hecho el Wizink Center de Madrid era un sueño cumplido, porque yo suelo hacer shows con sillas numeradas y la gente sentada o moviéndose desde su sitio. Y allí la gente estaba de pie, y eso se vive de otra manera. Fue tan emocionante que terminamos todos llorando. Ahora, de repente, todas estas fechas por España son una locura".

Si quieres ver la entrevista completa de Tini, Tini, Tini en LOS40 Global Show... ¡Dale al PLAY!