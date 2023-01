El ritual del Maestro Joao que puedes hacer para tomar decisiones importantes

Has superado la cuesta de enero y te has recuperado de los gastos de Navidad con el primer sueldo del año. Sin embargo, las dudas existenciales siguen siendo protagonistas en tu día a día, y necesitas ayuda del más allá para tomar una decisión importante. En Anda Ya nos encanta echarle una mano a nuestros oyentes preparando sorpresas, vengarnos del más bromista de la mano de San Bernardino y también tomar decisiones siguiendo los rituales de nuestro queridísimo Maestro Joao.

Quieres comprar una casa, pero no sabes si es el mejor momento. Tienes dudas sobre tu relación, y no sabes si dejar que pase el tiempo o poner fin a esa historia de amor. Por fin tienes el dinero para vivir la aventura que tenías en mente, pero hay algo que te frena… Para no tener que hacer una lista de pros y contras como todo ser humano del planeta Tierra, tenemos el ritual del Maestro Joao para tomar decisiones.

Y lo hemos puesto en práctica en Anda Ya, con Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá. Nuestro presentador tiene pensamientos de mudarse y no ha dejado de preguntarse: ¿Es buena idea? Sí o no. Para no arriesgarse y poner en riesgo la pasta, que en los tiempos que corren es muy importante, El Gallo, lo ha dejado en manos de Joao y su gran ritual casero.

Para hacerlo solo necesitas verter un poquito de aceite de oliva en un tarro y un vaso de agua, sin rebosar. Dos ingredientes que tienes en tu casa diariamente.

Una vez tienes todo lo necesario, solo tienes que seguir estos sencillos pasos y sabrás al momento qué decisión tienes que tomar.

Debes identificar para qué necesitas ayuda. Si es para algo financiero o para algo material, utilizarás el dedo anular. Y si es para algo relacionado con el amor, utilizarás el dedo corazón. Introducir el dedo anular o el dedo corazón en el tarro con aceite. Dejar caer tres gotas de aceite sobre el vaso de agua, sin rebosar.

El más allá te dará la respuesta al momento. Y te preguntarás, ¿pero cómo? Pues muy sencillo. Si las gotitas se unen, es un sí. Y si, por el contrario, las gotitas se dispersan es un no. En el vídeo destacado de la noticia puedes consultar cómo lo ha hecho el mismísimo Maestro Joao.

