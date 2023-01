Imagínate llevar casi nueve meses esperando que llegue el día para conocer a tu hijo y que justo en el parto te des cuenta que ese bebé no es tuyo. Parece una historia poco creíble, pero lo cierto es que esto es lo que ha sucedido en San Isidro, Argentina.

Un matrimonio que se quedó embarazado a través de fecundación in vitro se ha dado cuenta que el bebé que han tenido no es genéticamente suyo. Algo que no entendían puesto que lo realizaron sin ninguna donación de espermatozoides ni óvulos, todo el proceso que se llevó a cabo se hizo con su material genético (o eso creían).

Sin embargo, cuando ya tenían al recién nacido en los brazos, el padre del menor se dio cuenta de que algo no tenía sentido: el grupo sanguíneo del bebé no coincidía ni con el suyo ni con el de su mujer, por lo que genéticamente era imposible que el hijo fuese suyo.

Una mujer da a luz a un bebé y descubre que no es suyo / Getty

Al haberse hecho a través de un tratamiento in vitro, la sospecha desde el primer momento fue que se tratase de un fallo por parte de la clínica de fertilidad. Un error sin vuelta atrás ante el cual la pareja puso una denuncia al centro y la justicia abrió la investigación para entender qué sucedió.

Se le transfirió un embrión de otra pareja

Fue así como se demostró que la clínica que eligieron para llevar el proceso a cabo le había transferido el embrión de otra pareja a la mujer embarazada. Según ha relatado la propia clínica, el embrión de la pareja afectada no resultó ser apto para ser implantado, por lo que se descarta que sea un error doble y que esté embarazada de un bebé que no es suyo.

Un reducido grupo de clientes del centro de fertilidad están viendo quienes podrían ser los padres biológicos del bebé. Asimismo, estos han sido informados y están realizándose pruebas para ver si algún análisis determina de quién es el material genético.

Tras la investigación, ya se ha archivado el caso y se ha concluido en que ha sido un error de la clínica de fertilidad, que tuvo un fallo en el tratamiento médico. Como fue un caso sin querer y sin malas intenciones detrás, la justicia no lo ha considerado un delito de estafa ni de supresión de identidad.