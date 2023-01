El momento en el que Paul McCartney casi es atropellado en el paso de cebra de Abbey Road

Los Abbey Road Studios (EMI Studios hasta 1970) no son solo un lugar de peregrinaje para los fanáticos de la música de todo el mundo, sino que lo son también para artistas y creativos entusiasmados por su historia única y poderosa. Son un monumento a la música donde los fanáticos viajan todos los años para tomarse una foto en el paso de cebra con fama mundial. Los artistas nuevos se esfuerzan por seguir los pasos de sus 'héroes' y así aprovechar parte de la magia del estudio e intentar dejar también su huella en la historia de la música.

Este fin de semana, un video del cantante Paul McCartney se ha hecho viral. ¿El motivo? El músico casi es atropellado por un coche mientras recreaba la icónica portada Abbey Road, el disco que los Beatles publicaron en 1969. En aquella fotografía, el cuarteto de Liverpool cruza el paso de cebra londinense del mismo nombre, donde se sitúan los famosos estudios de grabación.

La historia sucedía así: Paul McCartney se encontraba rodando If These Walls Could Sing, el documental sobre los estudios Abbey Road dirigido por su hija Mary McCartney. El ex-beatle quiso recrear el momento y volvió a cruzar el paso de peatones, pero la sorpresa fue cuando un coche que pasaba, no paró al verle y decidió acelerar en lugar de frenar y casi lo atropella.

Por suerte, Paul, que se encuentra en plena forma a sus 80 años de edad, pudo apartarse y el suceso ha quedado como una anécdota, pero podía haber acabado en desgracia si el músico no hubiera reaccionado tan rápido.

Sobre el incidente, la cineasta dijo: "La parte en la que el coche casi atropella a mi padre fue muy divertida. Cuando nos íbamos del estudio, le dije: 'Te filmo', y él se acercó y el auto no se detuvo ante él".

Stella McCartney, Paul McCartney y su hija, la directora Mary McCartney en la presentación de 'These Walls Could Sing', el pasado mes de diciembre. / Joe Maher/Getty Images

El video terminó siendo un adelanto del documental, el cual está ya disponible, desde el pasado mes de diciembre, en Disney+, y fue compartido por la cuenta oficial de Twitter del famoso estudio. "Paul McCartney se libra por poco en el cruce de Abbey Road. En este clip del nuevo documental de Mary McCartney, un coche esquivó por poco a Paul mientras recrea la portada del álbum Abbey Road", dice el texto que acompaña la publicación.

En el documental, a través de entrevistas a Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Nile Rodgers, Liam Gallagher, Noel Gallagher, Roger Waters o George Lucas (quien decidió grabar parte del soundtrack de Star Wars en Abbey Road), entre otros, el público tiene un asiento en primera fila durante nueve décadas de recuerdos que cuentan las historias tanto de algunas de las grabaciones más icónicas en los estudios como de las personas que las hicieron realidad.