Prince: la rueda de prensa más absurda del genio

Prince ya lo había advertido: "No doy entrevistas". Aun así, le obligaron a comparecer ante los medios pocos días antes de su show en el medio tiempo de la Super Bowl. Incluso animó a los periodistas a que "dispararan" sus preguntas. Cuando estaba llegando la primera, la interrumpió con un potente riff de guitarra y una sonrisa traviesa. La rueda de prensa se convirtió en un concierto y Prince "contestó" de la mejor forma que sabía: Telecaster en mano. Todos se quedaron boquiabiertos. Lo que ocurrió aquel 1 de Febrero de 2007 en el Centro de Convenciones de Miami es solo una pincelada de la genialidad del músico de Mineápolis. Sus electrizantes 12 minutos bajo una lluvia torrencial, son también de los mejores que se han visto en la historia de la Super Bowl. Lo dicho, un genio.

Prince se hace de rogar

Aunque no siempre ha sido así, el primer domingo de febrero es el día grande de los aficionados a la liga de fútbol americano (NFL). El día de la Super Bowl. Y el espectáculo del medio tiempo es, desde la actuación de Michael Jackson en los años 90s (antes tocaban bandas de marcha universitarias), uno de los grandes eventos del año. La expectación es máxima: decenas de millones de espectadores esperan entusiasmados (en directo o a través de sus televisores) esos 15 minutos de descanso del partido. Para las más grandes estrellas del universo musical es un prestigio subirse al escenario en ese intermedio. No reciben un céntimo, pero solo el hecho de que más de 100 millones de personas te vean, ya es pago suficiente.

Prince durante su actuación el la Super Bowl de 2007 / Getty Images/Jed Jacobsohn

Desde los Rolling Stones a Madonna, pasando por U2, Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, Shakira, Jennifer López… la lista es inmensa. Aunque es un show que todos desean hacer, Prince se hizo de rogar. En un principio no estaba interesado y se tomó su tiempo hasta que finalmente accedió. En Diciembre de 2006 se anunció públicamente que él sería el encargado del espectáculo del medio tiempo del también llamado Super Tazón (en América Latina). Se celebraría el 4 de Febrero de 2007 en el Dolphin Stadium de Miami, Florida.

"Yo no hago entrevistas"

Prince, su banda - la New Power Generation - y sus bailarinas ensayaron en una tienda de campaña contigua al estadio. Tan solo una vez pudieron practicar el repertorio dentro del terreno de juego. Y justo tres días antes del show, el 1 de Febrero de 2007, compareció ante los medios. Es habitual en cada Super Bowl que el cantante que interpreta el himno – ese año era Billy Joel – y el artista del show del medio tiempo, ofrezcan una rueda de prensa. Cuando los reporteros fueron entrando y tomando asiento en el Centro de Convenciones de Miami Beach, pensaban que sería otra presentación típica. Pero Prince no tenía nada de típico.

"Yo no hago entrevistas", había advertido a los productores del evento. Siempre receloso de la prensa, su actitud chocaba con los deseos de los organizadores de lograr una amplia cobertura.

En una conversación con The Ringer, el productor ejecutivo Don Mischer reveló el acuerdo al que había llegado con Prince: "Me dijo, 'solo voy a tocar para ellos'. Y nosotros respondimos, 'OK'". Lo que exactamente tocaría permaneció en secreto incluso para su propia banda.

"Estad preparados para cualquier cosa"

"Una vez mas, Prince era un maestro agitando el avispero y haciendo cosas realmente diferentes", recordaba el teclista de la banda, Morris Hayes. "Él nos dijo, 'Vamos a hacer esta rueda de prensa, pero estad preparados para cualquier cosa". Entre los periodistas se propagaron los rumores de que 'cualquier cosa' podría ocurrir. "Yo llegué pronto", contaba un columnista de Los Ángeles Times. "Había instrumentos sobre la tarima. Así que pensé que tocaría".

Mischer le presentó: "uno de los grandes artistas de nuestro tiempo, nos sentimos muy contentos de tener a… Prince". Vestido de rojo de arriba abajo, caminó hacia el micro y agradeció las palabras de Don: "Gracias por tus amables palabras. Esperamos no destrozar demasiado vuestros oídos". Flanqueado por sus bailarinas, Nandy y Maya McClean, y por su banda, se dirigió a los periodistas: "En contra de los rumores, me gustaría que me hicierais algunas preguntas en este momento".

"Os podéis levantar si queréis"

Alguien empezó a preguntar: "¿Cómo te sientes actuando….?". No pudo seguir. En ese momento, con una sonrisa traviesa, Prince se giró hacia la banda. La frase quedó interrumpida por un potente riff de guitarra, el más icónico del rock. Prince se había lanzado a tocar una versión de Johnny B. Goode, el clásico Chuck Berry. La "rueda de prensa" continuó con una interpretación de Anotherloverholenyohead, e incluso hizo un trocito de Rock Lobster de B-52's. Get ton the boat (de su LP 3121 de 2006) cerró la comparecencia de 12 minutos.

Prince interpreta "Purple Rain" mientras cae un aguacero | Supertazón XLI Show de medio tiempo | NFL

"Hubo un amago de aplausos… porque los periodistas no aplauden en las ruedas de prensa. Los compañeros permanecían en sus sillas", rememoraba el columnista de Los Ángeles Times. "Os podéis levantar si queréis", dijo el músico a sala llena de reporteros alucinados. "No sabíamos que iba a hacer eso", admitió Nandy McClean. "Yo reaccioné y me reí cuando ocurrió. Nos dejó a todos desconcertados". Charles Coplin, entonces jefe de programación de la NFL, aludía al irónico sentido del humor del artista: "Era típico de Prince. 'Voy a joderte, pero voy a hacerte feliz'".

"¿Queréis cantar esta noche?"

12 minutos también duró el electrizante show de Prince en el Dolphin Stadium de Miami. Traje azul, camisa naranja, guitarra púrpura… el 'Príncipe' cantó bajo un impresionante aguacero. "Era como una escena de Moby Dick. El viento soplaba, era una de esas tormentas con lluvias torrenciales de Miami que no amainaba", contaba uno de los asistentes al concierto. El suelo mojado resbaladizo y las bailarinas con altos tacones. El show continuó. El diseñador de producción explicaba: "Prince se limitó a hacer música. Es un artista único. Sacó provecho del mal tiempo, era como un efecto especial".

En medio de cientos de miles de personas, con cien millones de espectadores viéndolo en televisión y miles y miles de litros de agua cayéndole encima, Prince culminó el espectáculo cantando Purple rain… y convirtió la noche en algo mágico. Empapado, calado hasta los huesos, preguntó al público, "¿Queréis cantar esta noche?". Lo que Prince hizo en esos 12 minutos, está considerado ampliamente el mejor medio tiempo de la Super Bowl en la historia.