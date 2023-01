La segunda edición de Benidorm Fest viene cargadita de talento, pero también de mucha diversidad de perfiles. Una de esas personalidades es Alice Wonder, cantante y compositora española que podríamos categorizar bajo la etiqueta de música indie, un género que, a simple vista, está en las antípodas de lo que ha salido de Eurovisión a lo largo de sus años. Y precisamente por eso, su candidatura Yo Quisiera es tan atractiva.

La canción es tan minimalista al principio que poco nos hace pensar que acabará de coger el ritmo con el que termina en ese escenario la artista domina tan bien. Un tema dance pop alternativo que hace referencia a "la tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, simplemente vive en él".

La joven nació el 11 de octubre de 1998 en Madrid como Alicia Climent Barriuso. A pesar de su juventud, lleva una década ligada a la música. Comenzó en 2014 a subir covers de otros cantantes a Instagram, con 18 años publicó su primer EP y, con 24, canta, escribe, produce toca la guitarra y el piano para crear sus propias composiciones; habilidades que demuestran que es una de las artistas más versátiles del panorama español.

De niña de fuego a... ¿representante de Eurovisión?

Alice Wonder lanzó su primer EP, Take Off, en 2017. Con este proyecto de tres canciones en inglés dio a conocer de forma oficial su voz tan característica y su estilo tan singular y se presentó ante el mundo.

Después, le siguió Firekid (2018), álbum debut con el que terminó de cautivar a los amantes de su música y reivindicó el talento innato que guarda en su interior como artista. El disco, formado por 11 temas nuevamente en el idioma de Shakespeare, consiguió, entre otros hitos, hacer sold out en varias ciudades de nuestra geografía.

En 2021, presentó Que Se Joda Todo Lo Demás, un disco íntegramente en castellano que comenzó siendo un EP de tres tracks y que culminó como LP ante la necesidad e inquietud de componer en nuestro idioma.

A este último álbum se unen, además, varias colaboraciones -como La Apuesta con Guillermo Galván; Pez Globo, junto a Xoel López; o El mejor de tus errores con Rayden- y apariciones en diferentes producciones audiovisuales, como El desorden que dejas, Neighbours (Australia) o Skam España.

Y, por supuesto, no podemos olvidar su actuación del pasado verano en el homenaje a las víctimas de COVID-19. En el Patio de la Armería del Palacio Real de Madrid, la joven interpretó una versión a piano de Lucha de gigantes, himno de Antonio Vega, que emocionó a la mismísima reina Letizia.

Las redes sociales, su mayor aliada

En un pasado encuentro con LOS40, la artista reconoció que Instagram era la red social que más utilizaba. Esta plataforma se ha convertido en un gran motor para el impulso de su carrera, ya que a través de ella publicó sus primeras covers y, al fin y al cabo, es un canal de comunicación directo con los fans, donde acumula más de 100.000 seguidores.

Pero a través de Instagram no solo comunica las novedades ligadas a su vida profesional, sino que también comparte su día a día, haciendo muestra de su faceta más personal. Entre las últimas anécdotas que han protagonizado sus posts se encuentra su aparatosa caída en bicicleta.

Alice cuenta que se hizo varias heridas y recibió hasta seis puntos en el labio. En un esfuerzo por recobrar el conocimiento, la cantante, que sedada para aliviar el dolor, solo llego a decir: "Voy al Benidorm Fest". Y ahora, con ese objetivo entre ceja y ceja, está más cerca de demostrar todo lo que tiene preparado.