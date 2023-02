Carl Pei planea sacar el Nothing Phone (2) este año

El Nothing Phone (1) salió a mediados del año pasado, y la compañía ya tiene las miras puestas en el segundo. Además, parece que expandirá sus miras, saliendo también en Estados Unidos, mercado que se quedó sin catarlo.

“Hemos decidido hacer de los Estados Unidos nuestra prioridad número uno en términos de mercado”, dijo el CEO de la marca Carl Pei en una reciente entrevista. Esto no pasó con el Nothing Phone (1) por no estar construido con soporte para las bandas utilizadas por los operadores americanos.

Será el segundo modelo el que si que esté preparado específicamente para ese mercado, donde la marca si vende sus auriculares. De hecho, las ventas en Estados Unidos representan un tercio de sus ventas totales, lo que Carl Pei ve como un claro indicio de que su segundo teléfono tendrá un éxito similar por aquellos lares.

El Nothing Phone (2) será más premium que el original, aunque Pei es reacio a llamarlo “flagship”, término reservado para los modelos de gama más alta. La compañía apunta a refinar la experiencia de software y hardware, en vez de conseguir ponerle dentro lo mejor a cualquier coste.

Nothing (1) / Nothing

A la pregunta de por qué el Phone (1) no salió en el mercado estadounidense, la respuesta fue que la compañía no tenía los recursos necesarios. Los operadores del país piden que los teléfonos pasen por un proceso de certificación concreto, y que ciertas funciones estén incluidas en el software.

Pei se escuda en que al principio solo tenían 5 ingenieros en el equipo de trabajo, por lo que el desarrollo del sistema operativo Nothing OS tuvo que ser subcontratado. Las cosas han cambiado, y ahora tienen alrededor de 100 personas trabajando en el software.

La compañía ha crecido desde su inicio hace tan solo dos años. En 2021 tenía 200 empleados, mientras que ahora llega a los 400, y también han crecido sus ingresos. Desde los 24 millones de dólares de su primer año hasta los 200 millones en 2022. Ahora si tienen los recursos para lanzar sus productos en un nuevo mercado.

Y Carl Pei ve una oportunidad, citando investigaciones que sugieren que los consumidores del país norteamericano se están cansando del duopolio Apple/Samsung. Las alternativas más importantes por allí son Motorola y OnePlus, con Nothing uniéndose a la lucha en breve.