Fran González desvela en qué ha gastado los 1.542.000 euros de su bote en ‘Pasapalabra’

Si de algo sabe Pasapalabra, además de ofrecernos entretenimiento, es de cambiarle la vida a aquellos que consiguen completar el rosco y llevarse el bote. El programa de Antena 3 ha pasado por varias etapas, y es que recordemos que en un principio fue parte de la programación de Atresmedia, pasando después a la cadena competente, Telecinco y volviendo en 2020 a su casa original.

Durante estos años han pasado varios concursantes, pero algunos han dejado una huella imposible de borrar. Es el caso de Fran González, el asturiano que, tras 168 programas, el 22 de enero de 2019 conseguía completar las 25 palabras del rosco llevándose la disparatada cifra de 1.542.000 euros. La vida de este concursante cambió de forma considerable tras pronunciar Renard con la letra R.

Cuatro años después de su triunfo, ha hecho balance y ha explicado en qué ha destinado el dinero. Fran ha destacado que, "aunque suene a tópico" no le cambió "mucho la vida el dinero del premio" y ha manifestado en una entrevista a El Español que sigue siendo "una persona austera" y que sigue manteniendo la humildad que le hizo ganarse el cariño de todo un país: "El poco dinero que gasto al mes va destinado a libros o ropa y no tengo vicios insanos como el tabaco o el alcohol", explicaba asegurando que la única diferencia es que "antes compraba tres o cuatro libros al mes y ahora compra seis o siete".

¿En qué ha gastado el dinero?

Aunque sigue manteniendo la esencia del Fran de antes de ir a Pasapalabra lo cierto es que sí ha destinado gran parte del dinero a inmuebles y negocios: "Lo primero, compré dos pisos, siendo uno de ellos mi domicilio actual. También emplee parte del dinero en nuestra empresa familiar que se dedica al ahorro energético y a instalaciones de placas solares", explicaba al medio.

Su solidaridad también lo llevó a ayudar en la economía familiar, tanto a sus padres como a sus hermanos: "Repartí dinero entre mis dos hermanos para que pudieran mejorar su calidad de vida en general. También anulamos la hipoteca que estaban pagando mis padres, me compré un coche y todavía me queda un buen pellizco para futuras necesidades, viajes, estudios...". Por supuesto, Fran tuvo que cumplir con la ley y pagar una gran cantidad a Hacienda: "Unos 700.000 euros".

El giro que ha dado su vida

Las horas que le dedicó a estudiar para poder presentarse a Pasapalabra las compaginó con un Máster de Virología. Unos estudios que cumplió y terminó después de llevarse el bote a casa. Tras ello, se dio un caprichito y viajó a Grecia, al centro de Europa y a Polonia.

Sin embargo, como en la mayoría de casos, llegó la pandemia y cambio sus planes. A mediados de 2021 se apuntó a otro Máster de Oncología y Biomedicina y, después de no tener suerte como investigador, ha decidido presentarse al BIR (Biólogo Interno Residente). Fran quiere darle un giro de 180º a su vida y si no consigue plaza en esta convocatoria tiene claro que se dedicará a la cooperación a través de voluntarios y no descarta hacer el grado en Humanidades.