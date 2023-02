Coldplay anuncia que su nuevo disco, ‘Moon music’, casi está terminado

Por fortuna aquellas declaraciones de Coldplay en las que aseguraban que Everyday life sería su último álbum de estudio como tal han quedado en agua de borrajas. Y nosotrxs encantadxs hace unos años de recibir Music of the Spheres y ya con los brazos abiertos para hacer lo propio con su próximo proyecto musical: Moon music.

Así es como el cuarteto británico ha bautizado su nueva aventura musical cuya fecha de lanzamiento sigue siendo una incógnita. Pero no parece que vayamos a tener que esperar mucho para poder disfrutar de él porque la banda ya ha anunciado que en su inminente gira estrenará algunas de sus nuevas canciones. ¿Podremos escucharlas cuando la formación pase por España en mayo?

Para desvelar toda esta información, Coldplay no ha recurrido a sus habituales juegos y pistas ocultas que aparecían en ciudades del mundo o en periódicos locales para que sus seguidores fueran tirando del hilo. Solo ha hecho falta una entrevista de Chris Martin y Jonny Buckland en CityNews, un medio de comunicación canadiense para poder enterarnos.

"Sí, estamos terminando un nuevo álbum de estudio llamado Moon Music, que es el segundo volumen de Music of the Spheres. Aunque el álbum aún tardará un poquito en salir, tocaremos algunas de estas nuevas canciones en nuestros próximos conciertos, ¿esa es la respuesta que buscabas?" explicaba entre sonrisas Chris Martin.

Durante la entrevista, Chris Martin y Jonny Buckland también contestan a la posibilidad de que haya invitados en este nuevo trabajo. Sin embargo ahí los dos músicos no han querido entrar en más detalles asegurando que siempre piensan en grandes colaboradorxs que descartan porque muchas veces piensan que no están a su nival.

Teniendo todo esto en cuenta todo apunta a que finales de 2023 o comienzos de 2024 podría ser la fecha posible de salida del décimo álbum de estudio de la formación que en 2020 celebraba sus 20 años de carrera musical desde su debut discográfico.

Ahora tendremos que esperar para ver si, tal y como han avanzado los miembros del grupo, este nuevo trabajo continuará con la apuesta sonora de Music of the Spheres. "Creo que el momento que nos ha tocado vivir las cosas que nos hacen disfrutar son canciones pop y para bailar. No para siempre, pero siempre por ahora" explicó Coldplay durante su última entrevista con LOS40.