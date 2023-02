La reunión de las Spice Girls es una 'misión casi imposible'. ¿Habrá concierto 'real'?

Que las Spice Girls al completo se pongan de acuerdo para hacer una gira mundial parece misión imposible. La última vez que las cinco 'chicas picantes' hicieron las maletas y cruzaron el charco fue con su gira de tres meses 'The Return of the Spice Girls' (2007/2008). Pero el tour se canceló por "compromisos familiares y personales". Fue el último recorrido mundial del quinteto. Solo una vez más pudimos ver juntas a Sporty, Ginger, Scary, Baby y Posh. Fueen la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Más de una década después, si los rumores se materializan, en Mayo de 2023 actuarán en la coronación del Rey Carlos III.

10 millones de libras por cabeza

Se habían despedido en el año 2000 con un álbum – Forever – en el que ya no estaba Geri Halliwell. Ocho años después, y poniendo fin a meses de especulaciones en los medios, las cinco Spice Girls anunciaban sus planes de embarcarse en una gira mundial con la que celebrarían su historia. 10 millones de libras (más de 11 millones de euros) por cabeza terminó convenciendo a las 'chicas picantes' de volver a juntarse. Era la primera vez que el quinteto al completo se embarcaba en un tour mundial desde 1998 (Spiceworld Tour) y también sería la última. En el siguiente, en 2019, no estaba Victoria Beckham.

'The Return of the Spice Girls' volvió a desatar la 'Spicemanía'. Instantáneamente batieron records. Las entradas del primer concierto en Londres se agotaron… ¡en 38 segundos!. Se tuvieron que añadir 16 fechas adicionales en la capital británica. El tour arrancó el 2 de Diciembre de 2007 en Vancouver (Canadá) y, tras pasar por algunas ciudades estadounidenses, llegó a Europa (Colonia y Madrid) o Reino Unido… El 1 de Febrero de 2008, a pesar de su promesa de hacer conciertos en todo el mundo, anunciaron que cancelaban sus shows en China, Australia, Sudáfrica y Argentina. Las fechas de los conciertos que se habían incorporado en el O2 Arena londinense coincidían con los que finalmente decidieron no hacer.

"Otros compromisos en nuestras vidas"

La banda alegó “compromisos familiares y personales" así como una complicada logística que impedía ampliar el tour más allá de Febrero. Un mensaje en su web oficial decía: “Debido a la impresionante demanda de entradas en Reino Unido y Estados Unidos y a que la logística de la gira requiere una compleja producción no es posible cumplir con todos los conciertos". En un comunicado el grupo explicó: "Lamentamos mucho no haberos visto esta vez. Todas tenemos otros compromisos en nuestras vidas. Pero ¿quién sabe qué pasará en el futuro?. Hemos vivido unos momentos maravillosos".

Las Spice Girls en su concierto de Londres de 2007 / Getty Images/MJ Kim/Spice Girls LLP

Al parecer, las que tenían "otros compromisos en sus vidas" eran Melanie Brown y Melanie Chisholm. Porque Victoria Beckham, Emma Bunton y Geri Halliwell sí querían completar el tour. Una fuente cercana al grupo aseguró en The Mirror: "Mel B (recién casada) echaba de menos a su marido y a sus hijos y dijo que no podía seguir. También ha estado inundada de ofertas en Estados Unidos tras su éxito en el show televisivo 'Dancing with the Stars'". Por su parte, Mel C era la menos entusiasmada con la gira. Temía que pudiera poner en peligro su carrera en solitario y estuvo de acuerdo en terminar.

¿Un concierto 'real' de las Spice Girls?

El caso es que el 26 de Febrero de 2008, en Toronto, el quinteto inglés dio el último concierto de 'The Return of the Spice Girls'. Solo una vez más las Spice Girls al completo volvieron a salir a un escenario: en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. En esa ocasión, de acuerdo a lo declarado por Melanie Brown en Daily Mail: "No nos pagaron, lo financiamos nosotras de nuestros bolsillos, el vestuario y todo lo demás". Victoria, en Vanity Fair, aseguró que esa actuación supuso el fin de Posh Spice: "Fue el momento perfecto de decir, 'Ha sido magnífico. Gracias a todo el mundo, pero se acabó". Y cumplió su palabra. Porque en 'Spice World – 2019 Tour', ella ya no estaba.

No obstante, desde hace años, no ha parado de salir información sobre una nueva reunión del grupo con Victoria Beckham incluida. Mel B confirmó en su Instagram (en Septiembre de 2022) que la banda se reformaría en 2023 para una gira mundial. Pero nada ha sido confirmado oficialmente.

Lo que sí se rumorea con fuerza es que las Spice Girls "se reagruparán para la coronación del Rey Carlos III". La información procede de Buckingham Palace. Una fuente cercana ha revelado en The Sun que Sporty, Ginger, Scary, Baby y Posh están considerando actuar durante los tres días de celebraciones de mayo: "Los organizadores reales están súper interesados en asegurar a la principal 'girl band' británica para el histórico evento".