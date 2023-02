¿Qué llevan las bolsas que regalan en los Premios Grammy 2023?

La cuenta atrás para la 65ª edición de los Premios Grammy 2023 ya ha empezado. La Academia ya está organizando todos los preparativos para celebrar los premios más importantes de la música internacional.

Desde 1959 llevan premiando a los mejores rostros de la industrial musical. Un hecho que les ha llevado a convertirse en uno de los galardones musicales más importantes de Estados Unidos. Además, este año, después de dos ediciones marcadas por las restricciones, vuelven por todo lo alto. La Academia ha anunciado que serán el próximo 5 de febrerero en Los Ángeles, por lo que en España se podrán ver en la madrugada del domingo al lunes 6 de febrero. Y, por tercer año consecutivo, la gala estará presentada por Trevor Noah.

Ya han sido desvelados los artistas que están nominados, y entre todos, la artista con más nominaciones es Beyoncé, ya que se encuentra en nueve categorías diferentes. Entre las grandes estrellas de la música a nivel mundial como Adele, Taylor Swift o Harry Styles, entre otros, ahí estará nuestra Rosalía, la única representante de España. La culpable de haberse coronado como una auténtica diva con su gira Motomami World Tour está nominada a varias categorías: Mejor Vídeo Largo, Mejor Álbum Latino rock o alternativo), por lo que volverá a estar presente en una de las ceremonias más importantes.

¿Qué lleva la bolsa de regalo?

Aunque entre todos los nominados, solo algunos se llevarán un Grammy a casa, en la gran noche de los Grammy 2023 nadie se va con las manos vacias. En el evento estadounidense se entrega una bolsa de regalo a los presentadores y artistas. Así que veamos qué contendrá este año:

La compañía Distinctive Assets es la responsable este año de preparar las bolsas. Su fundador, Lash Fary, ya ha anunciado que este año incluirán una variedad de productos de pequeñas empresas que se beneficiarán significativamente de la exposición mundial.

Here's what's inside all the Grammys gift bags this year: https://t.co/PVvZcNVl0r — Variety (@Variety) January 31, 2023

La bolsa preensamblada para agradecer su participación, incluirá una variación de productos de moda, belleza y estilo de vida de marcas como All Better Co, Beli, MUTHA y Banila Co, entre otras. Además, también incluirá dispositivos tecnolgócios y artículos para el hogar de Colorful Plates, JBL y Selfish Candles.

Por último, también contendrá alimentos, refrigerios y bebidas entre las que se encuentran productos de American Licorice Company, Flour & Flower, Karma Nuts, etcétera. Asimismo, se incluirá experiencias con Art Lipo Plastic, Jo Bowlby y Galit Ventura-Rozen.