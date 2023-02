El beso viral entre Isabel Díaz Ayuso y Omar Montes en la presentación de San Isidro: “¿Se han liado?”

Anoche se celebró en Las Ventas la gala de presentación del cartel de la Feria de San Isidro de este año. Entre otros cargos políticos, no faltaron ni Isabel Diaz Ayuso, ni José Luis Martínez-Almeida. Y entre los invitados, asistieron Omar Montes, que actuó en directo para los allí presentes, y Ceciarmy, influencer que acumula más de tres millones de seguidores de Instagram.

Precisamente, este último fue el encargado de inmortalizar el momento en que conocieron a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para mostrar el evento, el joven se ha sacado de la manga una trágica historia de amor dividida en cuatro actos: de enamorarse a primera vista a sentirse traicionado por su gran amigo. "Isabel Ayuso y Omar Montes acaban de liarse tengo pruebas", decía a sus seguidores

"Con nuestra presi", publicaba un vídeo de los tres en el backstage del recinto charlando y dando palmas al ritmo de la música. En sus stories, se puede escuchar a Ayuso hablar sobre una posible ampliación del abono joven: "Estamos echando cálculos, porque he puesto el abono para mayores de 65 años, también para los parados...".

Mirad la cara de Omar mientras Isabel Ayuso me mira con cara de enamorada pic.twitter.com/wsC7ku0cg5 — ceciarmy (@ceciarmy) February 1, 2023

En este clip, Ayuso y Ceciarmy hacen contacto visual, un gesto que el influencer ha querido destacar: "Mirad la cara de Omar mientras Isabel Ayuso me mira con cara de enamorada", bromea.

Cuando Omar y Ayuso van a despedirse con dos besos de cortesía, el vídeo justo se corta, creando un efecto visual confuso. El frame de dicho instante se ha hecho viral porque, por la perspectiva, ambos parecen besarse en los labios. "Me he ido al baño y cuando he vuelto Isabel Díaz Ayuso y Omar Montes estaban así. Estoy muy rayado. Nunca te fíes de tus amigos", añadía Ceciarmy.

Isabel Ayuso y Omar Montes acaban de liarse tengo pruebas pic.twitter.com/N5CdFNs5jg — ceciarmy (@ceciarmy) February 1, 2023

Nunca te fíes de tus propios amigos pic.twitter.com/7LxemidNYH — ceciarmy (@ceciarmy) February 2, 2023

"Como que acaban de liarse?", "No puede ser", "vivimos en una simulación", "Esto qué es", "CÓMO"... han sido muchas de las reacciones tanto al vídeo como a las capturas posteriores que ha subido el influencer.