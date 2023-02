Sheila Martori tiene que eliminar a uno de sus chicos de ‘Para toda la vida’ en Santorini y tiene dudas

Estamos a punto de llegar al final de Para toda la vida y saber quién es el chico del que realmente está enamorada Sheila Martori. De momento nos hemos quedado sabiendo cuáles son los cuatro que le han dividido el corazón. Será difícil elegir a uno porque todos le aportan algo. Pero tendrá que hacerlo.

En la última ceremonia de las rosas la tensión era máxima y andábamos todos desconcertados sin saber a quién diría adiós. Sabemos que ese chico no será Juan Pedretti al que dio la primera rosa de la noche.

La segunda se la dio a Carlos, el chico que le hace vivir en una auténtica montaña rusa de emociones y con el que mantiene una relación de amor odio que no todos acaban de entender. Pero nos quedamos en el momento en el que Carlos le asegura que es una chica increíble para terminar con un ‘pero’ que todavía no sabemos si significa que rechaza la rosa o le deja las cosas claras a Sheila sobre lo que siente antes de seguir hacia delante.

No lo sabremos hasta el próximo capítulo el miércoles que viene y la audiencia está dividida entre los que creen que ese, pero significa algo así como que no se imagina ya estar sin ella y seguirá y los que creen que es el plantón que no podía imaginarse Sheila.

Rumbo a Santorini

El caso es que la semana que viene se irán a Santorini ella y tres de sus pretendientes, todavía no sabemos quiénes. El único que sabemos seguro es Juan que se ha convertido en el protagonista del avance del próximo episodio.

En Grecia, cada uno de los tres finalistas podrá vivir un día completo con ella. 24 horas compartidas en las que podrán conocerse un poco mejor en un lugar paradisíaco.

“Estoy disfrutando y siento una complicidad que no se encuentra todos los días”, asegura el argentino que ha paseado en moto por la isla con la chica que le gusta y ha caído en la tradición de romper platos con ella tirándolos al suelo.

Pero no todo será idílico. Nos ha llamado la atención una de las cosas que Sheila le ha dicho: “Quiero confiar en ti, pero me cuesta, me cuesta mucho”.

“Me genera dudas” o “siento que me falta bastante de ti” son algunas de las frases que la hemos visto pronunciar, aunque sin saber a quiénes iban dirigidas.

“Tengo ganas de saber lo que va a pasar, tengo ganas de tener ya una decisión, de irme de aquí con esa persona y de empezar a disfrutar porque, al final, no disfrutas tanto”, aseguraba.

Y sí, al final de su viaje a Santorini solo le quedan dos rosas por entregar. A un paso de elegir al chico para toda la vida.