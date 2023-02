Duelo en la cumbre: ¿le robará Miley Cyrus el Nº1 a Shakira y Bizarrap?

¿Os acordáis cuando el pasado verano Bizarrap y Quevedo competían una semana sí y otra también con Rosalía por el número uno de la lista? Pues un duelo de similares proporciones parece que se cierne de nuevo sobre el chart de LOS40, también con Bizarrap como protagonista, ahora acompañado de Shakira, y con Miley Cyrus como contendiente. Por poneros en antecedentes: hace dos semanas el argentino y la colombiana lograron el número uno directo y global con BZRP Music Sessions, Vol.53, y el sábado pasado lo retuvieron por los pelos, ya que Miley Cyrus debutó en el #2 con Flowers. Las dos canciones de más éxito en este momento ocupan los puestos de cabeza, y ambas cuentan con idénticas posibilidades de lograr la victoria final. Este sábado veremos si se decanta del lado de Bizarrap y la de Barranquilla o si las flores son para Flowers, de Miley.

La incognita se basta y se sobra para que todos os mantengáis pegados a la radio, a la app de LOS40 o al streaming de vídeo toda la mañana. Pero no es la única. Podría saltar la sorpresa y que el nuevo líder fuera Manuel Turizo, quien ya ha sido número uno tres semanas con La bachata. Los hits internacionales de Oliver Tree y Robin Schulz (Miss you, en el #4) y Meghan Trainor, quien en solo dos semanas se ha plantado en el #5 con Made you look, también cuentan con opciones de hacerse con el primer puesto.

¿O serán nuevamente los candidatos quienen pongan patas arriba la lista? Esta semana son Quevedo y Myke Towers con Playa del inglés y Beret con Beso robado. Por cierto, el sevillano será el invitado VIP de Tony Aguilar; nos hablará de cómo le está yendo con Resiliencia, su último disco, de los conciertos que ya ha anunciado para 2023 y votará por su canción favorita de las 40 que componen actualmente el ranking.

Nada de esto sería igual sin vosotros, los oyentes, y una semana más os convocamos a las urnas, aunque en nuestro caso al teléfono, para que votéis por ese tema que os mola y que queréis ver subir en la clasificación. El número gratuito 900 35 40 40 os conecta directamente con el estudio. Nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo y el repaso más completo a la actualidad musical terminarán de redondear la mañana. ¡No os lo perdáis!