¿Qué fue de Bom Bom Chip, los niños prodigio de los 90?

Todas las generaciones han contado con un grupo musical fetiche, con el que se han sentido identificados, con el que han forrado carpetas y llenado su habitación de merchandising. El de los niños de los 90 fue Bom Bom Chip, una banda infantil formada por cinco niños: Rebeca Marcos, Cristina Hervás, Estela Sala, José Luis Cid y Sergio Martín. Este grupo es el referente musical infantil de todos aquellos que ahora tienen entre 32 y 40 años. Seguro que recuerdas canciones como Toma mucha fruta o Multiplícate por 0, ese mítico temazo que usaba una frase ultra conocida de Bart Simpson.

Bom Bom Chip marcaron la infancia de miles de niños a fuego, como los peques de hoy en día tendrán metido en el hipotálamo a los Cantajuegos y similares. Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa. Centrémonos en Bom Bom Chip: quiénes fueron, qué cantaron, dónde llegaron... Porque no aparecieron de la nada.

Situémonos en el contexto. Esto pasó en la España post Juegos Olímpicos, post Expo, post AVE. Estos niños estaban subidísimos en la peseta. Es así. Bom Bom Chip publicaron cuatro discos: Toma, toma y toma (1992), que fue disco de platino, No somos renacuajos (1993), Helado para astronautas (1994) y El niño invisible (1995), que además es la banda sonora de la película que protagonizaron. Y no podemos olvidar que tenían su propia línea de ropa a la venta en grandes superficies de mucho copete. En 1996, cuando los niños ya estaban cambiando la voz y, claro, como no pegaban para cantar canciones infantiles, pues se disolvieron.

Pero la pregunta es: ¿quién creo a Bom Bom Chip? La respuesta es: César Salas, músico, y Mariano Lozano, también músico y programador de varias bandas: Esclarecidos, Duncan Dhu y Mecano, cuyo logro más conocido es ser el compositor de la banda sonora de Mi Vida sin mí, de Isabel Coixet, trabajo por el cual ganaría un Goya.

Bom Bom CHIP. CLIP TOMA FRUTA

Así recuerda Lozano cómo llegó a la formación del grupo final: "Tenía la idea de montar algo porque Parchís y los grupos de niños de aquella época habían desaparecido y había como un nicho que había que llenar. A partir de ahí surgió la idea de buscar a los chicos, hacer un casting... Eran muy disciplinados, venían, cantaban y tenían una formación a la hora de cantar bastante seria".

Hasta aquí ha quedado claro que los Bom Bom Chip son lo que a los de la generación X o boomers fueron grupos como Parchís o los Payasos de la Tele. Lo sé, las comparaciones son odiosas, pero, sinceramente, creo que son crema con purpurina y petazetas. La chiquillada española de 90 cantaba sus canciones en el patio de los coles porque eran gamberras, no la ñoñada habitual en estos casos, y porque eran divertidas, hacían referencia incluso a películas de Macaulay Culkin (Solo en casa) o versionaban temazos adultos como Corazón de tiza de Radio Futura.

Y ahora llega el momento de: ¿qué fue de Bom Bom Chip? El tiempo ha convertido a esos chavalines que en los 90 tenían de cinco años a nueve años en señores y señoras de 40. Han hecho un pacto de silencio para mantener sus vidas fuera del foco mediático y salvo Sergio Martín, el guapete, que es guitarrista, el resto prefieren que no se hable de ellos. Repasemos:

Rebeca Marcos, la pequeñaja salió en varias pelis y series: La ley de la vida, Lobos, Hospital Central. Ahora, ha abierto una pequeña tienda de ropa. Estela y Cristina dejaron la música y solo se las vio en una foto en la que la banda al completo quedó para verse. José Luis Cid que era el mayor, salió en un par de series de televisión y poco más se sabe de él.

Sergio Martín Flecken ha protagonizado un par de películas, también protagonizó una serie de Disney Channel, Cambio de Clase. Ahora es el guitarrista del musical La Llamada de los Javis. "Actualmente soy músico, guitarrista. Desde hace unos años me dedico a acompañar a artistas", nos dice enviando un saludo.

Hasta la fecha han rechazado una reunificación en conciertos como Love the 90's o 2000 porque no se ven cantando canciones infantiles medio calvos y con barriguilla y "puede", lo pongo esto muy entre comillas, puede que en un futuro los veamos en un documental sobre su vida.