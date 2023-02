Elton John celebra el 50 aniversario de su disco 'Honky Château'

Honky Château supuso el salto definitivo de Elton John al estrellato mundial, con clásicos como Rocket Man, Honky Cat y Mona Lisas and Mad Hatters. Publicado en mayo de 1972, fue su quinto álbum de estudio y el primero que grabó en el legendario Château d'Hérouville, un estudio de grabación/residencia situada a 25 millas al noroeste de Paris. Fue aquí donde él y Bernie Taupin compusieron (y la banda grabó) algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Elton, Bernie y la banda (tocando juntos en una grabación por primera vez) acamparon, en enero de 1972, en el Château durante semanas de preproducción para Honky Château. Bernie trajo su máquina de escribir y la banda montó el equipo en el comedor. Bernie solía escribir las letras por la noche y las dejaba en el piano de Elton para que él trabajara sobre ellas por la mañana.

"La primera mañana que estuvimos allí, hicimos tres canciones en lo que la banda tardó en bajar buscando algo de comer: Mona Lisas And Mad Hatters, Amy y Rocket Man. El resto del álbum las seguiría: Susie (Dramas), Hercules, Salvation, Honky Cat, Slave, I Think I'm Going To Kill Myself y Mellow", recuerda Elton de su prolífico trabajo en aquella época.

Elton John - Rocket Man (Official Music Video)

Un álbum fundamental en la carrera de Elton y es considerado como uno de los mejores discos del artista británico: fue el primero en la racha de álbumes de Elton John que encabezaron las listas de éxitos en los EE. UU., que culminó con Rock of the Westies de 1975.

Tras la salida de Honky Château, en junio de 1972 Rocket Man se situaba en el número 2 de la lista de pop de Reino Unido. En los EEUU, el single alcanzó el número 6. Honky Château se convirtió en el primero de los seis números 1 consecutivos en la lista de álbumes Billboard Hot 100. Sigue siendo un habitual en los set-lists de su gira Farewell Yellow Brick Road.

Reedición 50 aniversario

Con motivo del aniversario del álbum, el próximo 24 de marzo sale a la venta una reedición 50 aniversario. Estará disponible en formatos 2CD, 2LP y una edición limitada en vinilo coloreado dorado, además de una nueva selección de tomas descartadas extraídas de las cintas originales, 8 canciones grabadas en directo en el concierto del Royal Festival Hall de 1972.

La gira de Elton John, la más taquillera de la historia

Después de cinco años, 278 conciertos y cinco millones de asistentes, la gira Farewell Yellow Brick Road de Elton John se ha convertido en la más taquillera de todos los tiempos y la primera en recaudar 800 millones de dólares, superando a giras como las de Ed Sheeran, U2 y los Rolling Stones. Elton se embarcó en su Farewell Yellow Brick Road Tour en 2018, destinada a ser su última gira de conciertos.

Desde 1986, las giras de John han recaudado un total de 1.863 millones de dólares, lo que le convierte en el solista más taquillero, por delante de Bruce Springsteen y Madonna, según informa Billboard.

Hasta el momento, John ha vendido más de 19 millones de entradas en 1.573 conciertos.