Ni el regreso de ABBA, ni las barbas de ZZ Top, ni la ideología de Lady Gaga: no todo tiene un precio

Llámese integridad, honestidad, principios, ética… A veces, los millones no lo son todo, y, aunque cuesta imaginarlo, no todos los artistas tienen un precio. Y no todo se vende. Ni las barbas de ZZ Top, ni las canciones de The Doors, ni la ideología política de Lady Gaga. Tampoco las ofertas millonarias han podido comprar el regreso a los escenarios de ABBA o The Beatles. Estos son solo algunos ejemplos de celebridades que han rechazado enormes fortunas… y no se arrepienten.

ABBA: “No hay dinero que nos pueda hacer cambiar de opinión”

‘Money, money, money’ es lo que rechazaron los componentes de ABBA en el año 2000, cuando llevaban 18 años separados. Nada menos que 1.000 millones de dólares. Probablemente, la cantidad más exorbitante de las que se conocen en la industria musical. Un consorcio anglo-americano ofreció esta fortuna al grupo sueco si se volvía a unir y hacía una gira. "Es una barbaridad de dinero para decir que no, pero decidimos que no era para nosotros", dijo Benny Andersson en el tabloide sueco Aftonbladet.

Pensaban que no regresar les ayudaría a mantener su popularidad. Bjorn Ulvaeus: “No hemos regresado. Casi todos lo han hecho. Creo que hay un mensaje en esto". Agnetha Fältskog aportó otra razón en Radio Times: “Dijimos que no porque querían que hiciéramos 250 shows o algo así, era increíble. No había ninguna posibilidad”. Y Anni-Frid Lyngstad remató en RTE Irlanda: “No hay cantidad de dinero que nos pueda hacer cambiar de opinión”.

The Beatles: "Nunca hubo una vez en la que cuatro de nosotros quisiera hacerlo”

Otro cuarteto disuelto, esta vez británico, tomó la misma decisión. Y lo hizo más de una vez. The Beatles recibieron varias ofertas millonarias y la respuesta fue siempre “no”. Una de ellas procedía de Sid Bernstein (que había promovido las primeras giras del grupo por América). En 1976, seis años después de la separación de los de Liverpool, puso su billetera sobre la mesa y públicamente les ofreció la colosal cantidad de 230 millones de dólares por un único concierto benéfico. Era una suma sin precedentes.

The Beatles, en acción / Getty Images/Michael Webb

Cortésmente, John, Paul, George y Ringo declinaron la propuesta. Aunque McCartney admitió después que lo estuvieron considerando: "Nos ofrecieron extraordinarias cantidades de dinero”, confesó en una entrevista con Radio Times. “Sid Bernstein, ese promotor de Nueva York, nos ofreció millones. Le dimos muchas vueltas. Puede que tres de nosotros pensáramos, ‘No sería mala idea’, pero el otro decía, ‘No, no pienso igual’, y era una especie de veto. Así que lo descartamos. Vamos a decirlo así, nunca hubo una vez en la que cuatro de nosotros quisiera hacerlo”.

Jim Morrison: “Detén el puto contrato”

75.000 dólares de 1968, ofreció la marca de automóviles Buick a The Doors por utilizar la canción Light my fire en una campaña publicitaria. Cuando llegó la propuesta, Robbie Krieger, John Densmore y Ray Manzarek no pudieron contactar con Jim y aprobaron el acuerdo sin contar con él. La compañía de coches cambiaría la letra de la canción: ‘Come on baby light my fire’ se convertiría en ‘Come on Buick light my fire’. Morrison regresó a Los Ángeles y le contaron lo que sus compañeros habían hecho. Escuchó callado mientras su enfado crecía. Estaba en shock. No se lo podía creer. Jim llamó por teléfono al abogado del grupo: “Amenázalos con una demanda. Diles lo que sea, pero detén el puto contrato”.

John Densmore recordaba en Good Times: “Jim nos dijo que no podía confiar en nosotros nunca más. Habíamos acordado que nunca se utilizaría nuestra música en ningún comercial, pero el dinero que Buick nos ofreció había sido difícil de rechazar. Jim nos acusó de hacer un pacto con el diablo y dijo que machacaría un Buick con un martillo sobre el escenario si les dejábamos (cambiar la letra)”. El batería de The Doors siempre tuvo presente el gesto de Jim: "Si cuidaba tanto una canción que Robby (Krieger) había escrito en gran parte, eso daba una idea de lo que cuidaba todas nuestras canciones, el catálogo completo. He intentado no olvidarlo nunca". Por eso, en 2002 vetó un acuerdo con Cadillac (15 millones de dólares por usar Break on through (to the other side)" o con Apple. "Todo lo que hice fue intentar honrar el legado de Morrison".

ZZ Top: “No importa la compensación”

Un millón de dólares de 1984 es la cantidad que les ofrecieron a los componentes de ZZ Top por afeitarse sus largas barbas para un anuncio de Gillette. Era la seña de identidad de Billy Gibbons y Dusty Hill (fallecido en 2021), además de sus gafas de sol o sus sombreros. La respuesta la tuvieron muy clara. Y jamás se arrepintieron. Así lo desveló Billy en Brave Worlds: “Incluso teniendo en cuenta la inflación, esto no va pasar nunca. La perspectiva de mirarte en el espejo sin barba es demasiado cercana a la película de Vincent Price (conocido por sus filmes de terror), una perspectiva que no contemplamos, no importa la compensación".

Lady Gaga: su ideología política le impidió cantar

También a Lady Gaga le pusieron delante un cheque de un millón de dólares. En 2012. Lo único que tenía que hacer era cantar en una Convención del Partido Republicano. Pero se negó rotundamente. El ala derecha del partido incluso trató de convencerla comprometiéndose a dar 150.00 dólares a una asociación benéfica contra la violencia doméstica si accedía. Su ideología política le impidió aceptar. Stefani Germanotta (su nombre real) es una reconocida seguidora del Partido Demócrata.