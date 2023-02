Shakira cumple 46 años: estas son las 46 frases de sus canciones que narran su vida

Hoy es el cumpleaños de Shakira, sin lugar a dudas, la artista del momento. Todo lo que toca lo hace oro y cualquier artista está deseando que su teléfono suene y que sea ella para ofrecerle una colaboración, ya que es garantía de éxito asegurado.

En cambio, ella misma ha confesado estar pasando por uno de los momentos más complicados a nivel personal. Una etapa de su vida que está plasmando en la letra de sus canciones, como ha hecho siempre, como cualquier artista que usa su arte como desahogo, como su "idioma" que diría su amigo Alejandro Sanz, y hasta para "facturar" y encontrar algo positivo en esta fase en la que todo parece negativo.

Y es que, si Shakira es una artista tan completa es porque lleva dedicándose a la música desde los 8 años. Trabajando en lo que le apasiona: escribiendo las letras, que después interpreta de una forma única y acompaña con una elección musical que le da siempre su sello.

Casi 40 años escribiendo sus vivencias en unas canciones que para muchos ya son cultura popular. Que muchas veces escuchamos sin poner atención a lo que nos estaba contando. Pero hoy, 2 de febrero de 2023, queremos celebrar su nueva vuelta al sol poniendo atención en lo que nos ha narrado todo este tiempo:

PRIMER DISCO DE ADOLESCENCIA, SUEÑOS POR CUMPLIR Y AÚN ENCONTRÁNDOSE



Magia, 1990 (parece dedicada a una persona pero podría ser a la música)



"Me paso el día pensando en ti, vivo embrujada es por ti, y es así que solo vivo para ti, no se estudiar. Ni se salir, no se que magia has hecho en mi. Magia, siento magia",

Sueños, 1991

"Siempre soñé con las estrellas y a bicicleta ir a ellas. Siempre soñé con ser sirena, hablar con algas y ballenas. Era mi vida, mi fantasía"

¿Dónde estás corazón?, 1995

"¿Donde estas corazon? Ayer te busque. ¿Donde estas corazón? Y no te encontré. Te busqué en el armario,en el abecedario, debajo del carro en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas y en la radio".

PRIMERAS RELACIONES FUGACES, MEDIÁTICAS Y TORMENTOSAS



Ciega, sordomuda, 1998 (dicen que estaba dedicada al actor Osvaldo Ríos)

"Bruta, ciega, sordomuda. Torpe, traste y testaruda. Es todo lo que he sido, por ti, me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte"

Suerte, 2001 (ya fuera complejos y aceptándose a ella misma)

"Suerte que es tener labios sinceros para besarte con mas ganas, suerte que mis pechos sean pequenos y no los confundas con montañas".

Que me quedes tú, 2002 (ya había empezado con Antonio de la Rúa)



"Que se destruyan en el mundo los placeres y que se escriba hoy una última canción.

Pero que me quedes tú, me quede tu abrazo. Y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después del ocaso. Para siempre tu melancolía"

La tortura, 2005

"Mejor te guardas todo eso

A otro perro con ese hueso

Y nos decimos adiós"

CAMBIO DE VIDA: MUNDIAL, RUPTURA ANTONIO DE LA RÚA E INICIOS CON PIQUÉ

Eres lo que más, 2010 (para De la Rúa)

"Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte. Y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte. Es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza. Eres lo que más he querido. En la vida lo que mas he querido"

Loca, 2010 (dicen que para la ex de Piqué)



"El está por mi y por ti borró, y eso que tú tienes to' y yo ni un Kikí"

Me enamoré, 2017 (Para Piqué, sobre sus inicios)

"La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí, tenía poco que perder, y la cosa siguió así (...) Me enamoré, me ena-na-namoré. Lo vi solito y me lancé. Me ena-na-namoré. Mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita"

LA SEPARACIÓN DE GERARD PIQUÉ Y SUS DIFERENTES ETAPAS DE SUPERACIÓN

Te felicito, 2022



"No me cuentes más historias, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Óscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, qué bien actúas"

Monotonía, 2022



"No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía".

BZRP Music Sessions #53, 2023

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú"

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"





Ya estamos deseando que saque nueva canción para acompañarla en las siguientes etapas de su vida. Porque ahora la acompañamos nosotros, pero antes y después serán sus letras las que no nos dejarán solos en cada momento compartido con ella, ¡felicidades Shak!