David Otero desvela el supergrupo que ha creado tras El Canto del Loco

David Otero ha vuelto a probar suerte como miembro de un grupo. Casi 14 años después de que dijera adiós de manera definitiva a El Canto del Loco, el solista madrileño ha vuelto a unir su talento al de otros músicos para satisfacer el gusanillo personal.

Su nueva aventura musical lleva por nombre 30s40s50s y le ha unido a la también solista Bely Basarte y al productor musical Tato Latorre. Este trío ha querido dar rienda suelta a su faceta pop-rock en este 'supergrupo' que ha comenzado su andadura de manera oficial en este mes de febrero de 2023 pero en el que llevan trabajando durante casi un año.

365 días de mantener un proyecto tan ilusionante y diferente como este en secreto que quedaban por fin expuestos al público a través del anuncio oficial en la cuenta del músico en Instagram así como en su primer concierto con lleno en la sala Moby Dick.

"Hola, soy 40s de los @30s40s50s Hemos hecho una banda para pasárnoslo increíble y hacer rock del que nos gusta! Acabamos de sacar 4 canciones (link en bio) y recién llego a casa después de nuestro primer concierto!!! Todo esto junto a @belybasarte y @tatosucursal Gracias por sumaros a esta aventura" posteaba David Otero en sus redes.

letra de nononono de 30s40s50s No estoy demasiado bien, nada bien Tampoco tengo por qué llorar, ya lloré Lo llevo dentro pero no se ve Lo quiero fuera pero no se va, ya se irá Uhh me estoy marcando un baile Uhh y no he invitado a nadie Ohh ya no pienso en ti Nononono no te quiero en mi fiesta Vete de mi fiesta Nononono ya no quiero aguantarte más No quiero aguantarte más Ohh y ya son las cinco Nononono no se cómo parar No me viene bastante bien, nada bien Pensar que todo se va a acabar, o empezar Mañana no sé si voy a beber Las decisiones las tomé muy mal, ya lo sé Uhh me estoy marcando un baile Uhh y no he invitado a nadie Ohh ya no pienso en ti Nononono no te quiero en mi fiesta Vete de mi fiesta Nononono ya no quiero aguantarte más No quiero aguantarte más Ohh y ya son las cinco Nononono no se cómo parar

Desde comienzos de año, el supergrupo ha ido dejando pistas en Instagram de lo que estaba por llegar sin desvelar la identidad de sus integrantes: "Todavía no existimos y ya nos escuchan 2 millones de personas", "todavía no existimos y ya tenemos más de 1 millón de seguidores", "todavía no existimos y ya hemos compuesto más de 1000 canciones", "todavía no existimos y ya hemos dado más de 2000 conciertos".

Todo ello manteniendo la identidad de sus miembros en secreto e incluso utilizando a actores como Víctor Elías, Eva Soriano o Goyo González para representar a thirties, fourties y fifties que al final acabaron siendo Bely Basarte, David Otero y Tato Latorre.

Y en este mes de febrero no solo han debutado en directo desde los escenarios sino también con su primer proyecto discográfico: NoNoNoNo. Así se llama el EP que reúne sus primeras 12 canciones creadas durante 12 días en el estudio de Latorre: La Sucursal. Y así se llama también su primer sencillo

¿Qué te parece este nuevo supergrupo?