Maluma y Marc Anthony vuelven a unirse al ritmo de la salsa: así suena ‘La Fórmula’

Maluma llevaba un mes desaparecido cuando hace unas horas volvió a las redes sociales para anunciar su colaboración con su amigo y compañero Marc Anthony. Con él lanzó el remix de Felices Los 4 al ritmo de la salsa, ese género que tanto caracteriza al nacido en Nueva York. Pero ya era hora de volver a juntarse en el estudio para deleitar a sus fans con una nueva letra que dedicar.

Y así llega La Fórmula, una canción que sigue con los ritmos de este pegadizo estilo musical con orígenes afrocaribeños. Este 2 de febrero, la colaboración del colombiano y del puertorriqueño de corazón ha llegado a las plataformas digitales revolucionando a millones de seguidores en todo el mundo.

Le cantan al desamor y dejan claro que no es nada sencillo olvidarse de la persona que marcó tu vida. No existe ninguna fórmula para olvidar sus besos y poder pasar página. Así es. La Fórmula trata de que no existe una fórmula.

Pero eso no es todo. El tema viene acompañado de un videoclip con imágenes en blanco y negro que muestra la complicidad que existe entre estos dos intérpretes. Ríen y celebran en el estudio de grabación, que es el lugar en el que ocurre toda la magia. En tan solo 12 horas, ha superado el medio millón de reproducciones, por lo que estamos convencidos que no tardará mucho más en llegar a la cifra redonda.

La Fórmula da comienzo a la nueva era musical de Maluma. Con ella presenta Don Juan, un título que él mismo ha mencionado en sus redes sociales y que podría tratarse del que ponga a su próximo proyecto discográfico. Tendremos que esperar para saberlo, así como también para confirmar si el género de la salsa es el que protagonizará sus nuevos lanzamientos de esta era.

Y tú, ¿ya has escuchado La Fórmula?