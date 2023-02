Del pulso entre Bizarrap & Shakira y Miley Cyrus al debut de Lola Índigo y Luis Fonsi

Hasta el último segundo nos mantuvo en ascuas el repaso a la lista el pasado sábado, y solo entonces supimos el desenlace del duelo entre Bizarrap y Shakira con BZRP Music Sessions, vol. 53, que defendían el liderato, y Miley Cyrus con Flowers, que pese a partir como candidata todo hacía sospechar que entraría en una posición alta, sospecha que se acentuó a medida que transcurría la mañana, avanzábamos en la clasificación y su nombre no aparecía. Finalmente los primeros lograron retener la medalla de oro y Miley se quedó con la de plata (entrada más fuerte). El duelo el próximo sábado va a ser de los que no se olvidan.

Además de la de Miley es noticia la entrada al #28 de Lola Índigo y Luis Fonsi con Corazones rotos. La subida más importante la han protagonizado Morat y Duki con París, que escalan cinco posiciones, desde el farolillo rojo hasta el #35. Y el récord de permanencia no se lo quita nadie a Harry Styles, que lleva ya 42 semanas en lista con As it was y ahora, además, sube dos puestos hasta plantarse en el #24 (semana capicúa para el exOne Direction).