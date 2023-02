El corto de Shrek que arruinará tu infancia: Fiona y el canibalismo

Shrek es una de las películas animadas más amadas por el público y sus seguidores son uno de los fandoms más fieles en redes. De hecho, hace ya más de 20 años que se estrenó la primera película de los ogros verdes y la trama sigue presente entre sus seguidores.

Sin embargo, la película se ha hecho viral en redes sociales y no ha sido de la forma que esperas. La bonita historia de amor se ha convertido en un thriller de miedo. Una persona ha creado una historia de terror en torno a Shrek. En este caso, Fiona, la coprotagonista de la película se convierte en un terrorífico ogro que devora todo lo que ve.

En la primera escena se observa a un caballero accediendo al castillo huyendo del temible dragón y tratando de rescatar a la princesa. De momento, parece la típica trama de una película pero se empieza a torcer considerablemente. En las siguientes escenas, aparece un cadáver y los acontecimientos dan un giro radical. En cuanto el caballero intenta rescatar a Fiona, esta sufre una transformación que cambia todo. Se convierte en un monstruo que quiere acabar con todos los caballeros que no logran rescatarla.

Otras versiones gore

No es el primer caso ni será el último en que los fans dan una vuelta de 180 grados a una película. La transformación de personajes de animación afables en despiadados asesinos se ha convertido en tendencia entre los fans. Algo parecido ocurrió con Winnie the Pooh en Winnie The Pooh: Blood and Honey, una versión despiadada, sangrienta y nada amigable del oso que conquistó nuestra infancia. Esta película ha sido posible gracias a que los derechos han pasado a ser dominio público y verá la luz el 15 de febrero en los cinces de Estados Unidos.