Anna Allen: “Jamás pensé que no iba a hacer algo que no fuera actuar”

Anna Allen puede ser famosa por muchas motivos, pero su carrera siempre se ha focalizado en la actuación. Ha aparecido en series recientes como Paquita Salas o Veneno, además de volver después de 12 años a Cuéntame en su papel de Marta; aunque ahora estrena el que puede ser el proyecto más diferente de toda su carrera: Traitors.

Este nuevo programa reúne a 18 personalidades de varios gremios —hay desde políticas como Cristina Cifuentes a actrices porno como Apolonia Lapiedra, pasando por freestylers como Skone o escritores como Juan Muñoz Gijón, entre otros— para hacerles pasar por un juego en el que habrá traición, misterios y, por supuesto, mucha tensión.

La actriz forma parte de un reparto tan variopinto como interesante, y por eso en LOS40 hemos querido hablar con ella de muchas cosas. ¿Cómo se ha sentido participando en Traitors? ¿Apostará por otros programas televisivos como Supervivientes? Y, ya que estamos... ¿Sabe algo del final de Cuéntame? Atención a todo lo que nos ha contado:

LOS40: ¿Por qué deberíamos ver Traitors?

Anna Allen: Porque es una cosa completamente diferente, una locura brutal con 18 cracks de perfiles súper distintos dispuestos a todo pero sin saltarse ningún límite humano para ganar un juego. Dándolo absolutamente todo, con un formato thriller y montado como cine.

Tráiler de 'Traitors España' de HBO Max

LOS40: ¿Te enteraste de quienes iban a ser tus compañeros antes o cuando empezasteis?

A.A.: No, no, no yo no sabía nada de nada (risas) vas a ciegas, pero no solo con los compañeros, ¿eh? Con todo. A mí me costó mucho decir que sí. Es una larga historia, y cuando dije que sí, yo no me enteraba de nada. Hasta que no fui allí y me los encuentro, dije “Bua, qué flash”.

LOS40: ¿Hubo prejuicios entre los concursantes, en el sentido de que había perfiles que imponían más que otros?

A.A.: No, me gustó que fuera súper heterogéneo, porque creo que los prejuicios hacen que te pierdas muchas cosas. Prejuzgar a alguien y no verle, porque tú ya vas con tu historia... Así solo vas a ver lo que ya has creído, y perderse eso es jodidísimo en la vida. Estoy muy entrenada en hacerlo, y puede que haya perfiles que me sorprendan, pero es más sorpresa que prejuicio. Yo siempre me siento, y me fío de la química que me das a mí.

LOS40: Está claro que cada uno tiene sus propias habilidades, y todas sirven para desarrollar el juego. ¿Tú qué crees que vieron en ti para ficharte como una participante de Traitors?

A.A.: Bueno, a mí me gusta mucho jugar, soy actriz. Supongo que el rollo de interpretar papeles te ayuda a aguantar mucha tensión, pertenecemos a una profesión con tan poco trabajo que la presión es algo con lo que vivimos desde siempre, desde que empiezas, con los “No” también. Y había que tener mucha fortaleza. También estudié psicología, así que un poco de perfil tengo.

LOS40: Oye, sin caer en spoilers. ¿Te ha resultado fácil de resolver los retos que te han propuesto?

A.A.: No, no. O sea, luego piensa que estar encerrado en un grupo aislado de todo, sin comunicarte con tu gente… Ya te mete en un sitio psicológicamente muy secuestrado, donde esa gente con la que compites son tus únicos compañeros, así que tienes que decidir si te mienten o no, pero al mismo tiempo tienes que decidir si participar con ellos. Entonces todo lo llevas a una interpretación que es “igual es más fácil”, o sea, yo he visto detalles pero no te da tiempo. Ya has tomado tu decisión y dices “me he equivocado”, pero ya es tarde.

LOS40: Has vuelto a la interpretación hace unos pocos años. ¿Traitors entraba en tus planes, o querías dedicarte solo a la actuación?

A.A.: Mira, yo en mi vida, desde que empecé a estudiar, me fui a París, a Argentina, a Nueva York… Me han enseñado siempre el cine de Truffaut, Renoir, toda una densidad de películas… El cine italiano, incluso. Pues jamás pensé que no iba a hacer algo que no fuera actuar. No he hecho otra cosa que eso, y de repente hago esto, y me alegro tanto que quiero hacer más cosas así. Quiero hacer más cosas en las que me divierta, no todo tiene que ser tan intenso. Cuando te haces una Antícora en el Teatro de Mérida, que me la he hecho, es fantástico; pero eso no descarta que tú puedas hacer un programa así. Y eso no te quita ningún privilegio. Tenemos este rollo endogámico de autojuzgarnos, y hay que pasárselo bien. Y hay que ganar dinero, y hay que probar cosas. También hay un punto, ganemos dinero, ¡todos comemos! Yo tengo la mala costumbre de comer cada día, ¿Sabes? Pero es que más allá de eso, a mí me ha valido la pena, yo no pensaba, y ha habido momentos de sufrimiento que pensaba que me daba un síncope, y aún así me alegro enormemente, No lo pensé nunca, y ojalá haberlo hecho antes.

Yo no entro en carnaza, para mí ese es el límite siempre. El resto no me interesa.

LOS40: O sea, que sí que seguirías haciendo realities y juegos de este tipo en televisión.

A.A.: Sí, porque es entretenimiento que además está basado en el respeto. Yo no entro en carnaza, para mí ese es el límite siempre. El resto no me interesa. Pero este tipo de juego, que cuando lo veas me entenderás, me interesa mucho. Este tipo de entretenimiento que te hace retarte, superarte, estar a full de alarma, darte cuenta de los errores aunque no los puedas corregir, ir más allá, compartir con gente absolutamente distinta a ti… Me pone muchísimo. Y me gusta muchísimo. Quiero hacer más.

LOS40. Hablas de carnaza. No sé si fue un rumor, pero en 2015 sonaste mucho para ir a Supervivientes...

A.A.: Es mentira. Otra mentira de las que se publicaron. Sobre mí se han publicado tantas mentiras… Jamás nadie se ha puesto en contacto conmigo de ese programa, jamás he tenido una oferta. Quien dio esa noticia mintió.

LOS40: Entonces, según cuentas, entiendo que todo aquel reality al que quieras acceder tiene que tener el respeto por bandera y un reto, ¿no?

A.A.: Estar con 18 cracks, que cada uno sea bueno en lo suyo, que sea un juego con elegancia, y que obviamente sea un juego con rivalidad, que la gente sea competitiva. Hay campeones atléticos, hay peña que improvisa en el rap en cero coma, eso implica una cabeza… Hay jugadoras de póquer, hay actores que estamos acostumbrados a improvisar, estudiar historia para situarnos en épocas, y esa calidad se nota. Incluso en los momentos tensos, que los hay. Hay algo como elegante, como cuando dos boxeadores boxean, hay límites que no se pueden pasar, porque los dos son profesionales. Pues eso es. No todo vale, no es estoy boxeando, encuentro una silla y te la tiro a la cabeza. Ni “grito más para que se me escuche más”, yo nunca he sido una persona de gritar. Yo necesito mi tiempo para hablar, y con tanto ruido creo que nos va a llevar a sitios que… De hecho lo estamos viendo, ¿no?

LOS40: Repites mucho que tienes 18 compañeros de programa sin igual. ¿No te ha picado la curiosidad probar alguna de sus profesiones?

A.A.: Te voy a decir una cosa, me hubiera encantado, que Leo me enseñara de Póquer. Yo jamás he sido de juegos así, pero me contó la diferencia con el azar y tal, y pensé: “Ostras, es verdad”. Tienes que estudiar un montón, pensar estrategias… A mí me ha gustado siempre formarme, es algo que me fascina, me dedique a lo me dedique tiene que ser algo que me ponga. Además, ya te digo que hice psicología, así que quién sabe, una licenciatura te abre muchas puertas. No me veo haciendo boxeo como Joana, pero de todos los que he tenido, me gustaría saber jugar al póquer. Me parece muy interesante.

LOS40: ¿Qué le depara el futuro a Anna Allen?

A.A.: Bueno, tú haces planes y luego la vida decide. Vamos a ir viendo. Yo ya he montado teatro y dirigido teatro, no es tan fácil, y el dinero es importante. Yo lo que quiero es disfrutar, no estoy cerrada a nada que me apetezca, que cumpla con los mínimos valores con los que yo he jugado siempre en mi vida. Pero estoy mucho más abierta que antes, yo este programa no lo hubiera hecho cuando yo empecé a estudiar. Y me lo he pasado muy bien, aún sufriéndolo, pero todo ha sido divertido.

LOS40: Pero en el final de Cuéntame sí te veremos, ¿no?

A.A.: Ahí estamos… No lo sé. No te puedo decir nada, ¡me preguntas cosas que no puedo decir! (risas) Pero depende de la productora, no sé cómo van a solventar este cierre.

Traitors ya está disponible en HBO Max.