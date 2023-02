Shania Twain regresa con 'Queen of Me'

Vuelve una de las grandes reinas de la música americana y lo hace por todo lo alto. La cantante canadiense Shania Twain lanza nuevo disco, Queen Of Me, su primer trabajo desde que en 2017 publicara su último álbum de estudio, Now, con el que llegó al número 1 en ventas en EE.UU.

Queen Of Me es el sexto disco de su carrera, en la cual tuvo un parón por problemas derivados de la enfermedad de Lyme que le ocasionó serios problemas en la voz. Se trata de uno de los trabajos más triunfantes de la superestrella, un álbum sobre el poder y el culto a uno mismo.

Compuesto por doce temas, de los cuales algunos ya han sido presentados el año pasado como Waking up dreaming, sencillo principal del disco, Last Day of Summer, Not Just A Girl o Giddy up!, que acabamos de conocer este pasado mes de enero. En apoyo al nuevo álbum, Twain se embarcará en una gira por América del Norte que comenzará el 28 de abril en Spokane, Washington.

I am absolutely thrilled to announce that my new album, Queen Of Me, is now yours 🥰 https://t.co/XNlVkndfmT pic.twitter.com/BlTDcZmvlQ — Shania Twain 💎💎💎 (@ShaniaTwain) February 3, 2023

Twain regresa de la mano de un nuevo socio discográfico, Republic Nashville y lo hace en un buen momento mediático apoyado por el lanzamiento en Netflix de un documental sobre su carrera, Not Just A Girl.

Shania Twain - Not Just A Girl | Official Trailer | On Netflix Now

La artista de 57 años ha sido galardonada con cinco premios Grammy, tiene un número igual de discos de estudio publicados hasta la fecha y 100 millones de copias vendidas en todo el mundo de los mismos. Todo ello ha convertido a Twain en la artista femenina de country de mayor éxito comercial de la historia.

Su álbum debut homónimo, Shania Twain, llegó en 1993. Aunque no tuvo mucho éxito cuando se publicó, sus posteriores hits si generaron más interés en este debut y con el tiempo y debido a la fama que iba adquiriendo, se llegó a convertir en disco de platino por vender más de dos millones de copias en todo el mundo. Twain escribió sólo una de las canciones que contenía su álbum debut, la titulada God Ain't Gonna Getcha for That.

En 1995 publicó su segundo álbum, The Woman in Me, con el que ganó un Grammy en la categoría Mejor Álbum Country. Aunque si hay un disco que le hizo tener una gran repercusión mundial ese fue Come on over (1997), trabajo en el que todas las canciones fueron escritas y producidas por Shania Twain y su marido de aquel entonces, Robert "Mutt" Lange.

Este disco, que incluye éxitos como Man! I Feel Like A Woman!, You're Still The One o That Don't Impress Me Much, rompió varios récords de ventas alrededor del mundo, convirtiéndose en el álbum más vendido por una artista femenina, en el álbum de música country más vendido de todos los tiempos, el álbum mejor vendido de la década de los años 1990, y el noveno álbum mejor vendido de toda la historia de la música.

Shania Twain - Man! I Feel Like A Woman (Official Music Video)

Cinco años transcurrieron entonces hasta la publicación de su siguiente trabajo, Up! (2002), aunque el parón fue mayor hasta su último disco (a partir de hoy ya penúltimo), el ya mencionado Now.