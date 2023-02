Bely Basarte anuncia nueva gira por España: ‘Bomba de Humo’

Bely Basarte ha anunciado una nueva gira por todo el territorio nacional. Se llamará Bomba de humo y tendrá lugar en el territorio nacional a lo largo de 2023.La cantante madrileña llevaba un tiempo alejada de los escenarios y los focos pero nunca de la música. Día de suerte para sus fans ya que oficialmente está de vuelta.

La nueva gira tendrá lugar en las principales salas y festivales. Su inicio será el próximo 14 de abril en la ciudad salmantina, después recorrerá los lugares más ilustres del territorio español como Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Murcia, Granada, Alicante, Gijón, Córdoba. Por si fuera poco, esto es solo un adelanto, quedan muchas fechas más por confirmar en las próximas semanas.

En este nuevo tour, Bely presentará nuevas canciones y proyectos musicales a sus fieles seguidores. Estos nuevos temas verán la luz dentro de muy poco y según han anunciado, serán sus próximos singles. Estas composiciones estarán disponibles en todas las plataformas de streaming.

BOMBA DE HUMO TOUR

14 abril Salamanca (La chica de ayer)

15 abril Ponferrada (La vaca club)

21 abril Valencia (Palau Alameda)

5 mayo Valladolid (Cientocero)

12 mayo Murcia (REM)

13 mayo Granada (Aliatar)

27 mayo Bilbao (BBK)

14 octubre Barcelona (Apolo)

27 córdoba (Hangar)

28 octubre Sevilla (X)

Como hemos dicho, la gira se llamará Bomba de Humo, para ella esta expresión significa:"Hacer una 'bomba de humo' es irme de donde no me apetece estar para llegar a donde quiero, sin tener que darle explicaciones a nadie. Ese lugar al que quiero ir y en el que me quiero quedar es el escenario. Me quedan muchas ciudades que visitar con mis canciones y hay otras tantas a las que me muero por volver".

Con esta serie de conciertos, Basarte quiere reafirmarse como una de las voces españolas más importantes de su generación. En su bagaje musical encontramos tres álbumes de estudio y cientos de shows en vivo. Más información y entradas para el tour 'Bomba de Humo 2023' en la nueva web oficial belybasarte.es