Una filtración muestra un esquema y especificaciones del OnePlus Nord 3

El Nord 2 fue todo un éxito de OnePlus. Cuando salió allá por el verano de 2021 los análisis lo tachaban de rápido, fiable y agradable a la vista, especialmente dado su precio de 400 euros. De eso ha pasado ya año y medio, que es mucho en este mundillo.

Dado que el OnePlus Nord 2 verá el final de su soporte para software durante 2024 (tres años de actualizaciones no está nada mal), no sorprende que ya se vayan viendo algunas filtraciones y rumores acerca del modelo que lo sustituirá a no mucho tardar. Y el pistoletazo de salida lo ha dado un filtrador de nombre ShishirShelke1.

No es de los filtradores más conocidos, y al no tener un gran currículum hay que coger todos los datos con pinzas. Una vez hecho esto, vamos a ver como es el teléfono que nos pinta.

Esquema del próximo Nord 3 / ShishirShelke1

La “presunta” lista de especificaciones es la siguiente:

La pantalla será un panel AMOLED de 6.74 pulgadas con 120Hz de refresco, teniendo los bordes planos, nada de curvaturas. El procesador que latirá en su interior será un Dimensity 8200 de MediaTek, tendrá triple cámara trasera y una batería de entre 4.500mAh y 5.000mAh, con una capacidad de carga que llegaría hasta los 100W.

Además, correría bajo Android 13 (nada sorprendente saliendo el año que viene, cuando ya estará probando Android 14) y la capa de personalización sería OxygenOS 13.1. El filtrador también afirma que el ‘deslizador de alertas’ estaría presente, detalle que ha vuelto recientemente tras su desaparición en el OnePlus 10.

Analizando un poco más en detalle, vemos que las cosas cuadran bastante. El Dimensity 9200 ya existe, pero es un chip destinado mayormente a teléfonos de gama más alta, algo que la línea Nord no pretende, por lo que el 8200 debería bastar.

El Nord 2 llevaba un Dimensity 1200, pero pese a la diferencia numérica, era un procesador que acababa de salir en su momento. El 8200 también es reciente, y gana en rendimiento de forma muy clara respecto al 1200. Tiene todo el sentido del mundo para un teléfono de gama media.

De las cámaras no podemos hablar mucho. El Nord 2 también tenía tres en su parte trasera, con un sensor principal de 50MP, un gran angular de 5MP y un sensor de profundidad de 2MP. Podríamos ver algo similar en el Nord 3, pero con sensores nuevos y algo más capaces.

Parecido a esto... / Pocket-Lint

En cuanto al diseño que vemos en la imagen, el Nord 3 tendría un gran parecido al Zenfone 9. La cámara principal sería la colocada en la parte superior de la “isla”, con los otros dos sensores en el círculo de abajo. En la derecha tendríamos el LED flash y algo que no sabemos.

De confirmarse estos datos tendríamos ante nosotros un smartphone muy competente, al estilo de los dos anteriores, que fueron todo un “pelotazo” en su momento. Esperamos saber más en las próximas semanas, sobre todo algo que tenga que ver con la fecha de salida.