La Húngara se abre en canal al hablar de su hijo Mohamed: “Sabe que tiene dos mamás”

La Húngara visitó anoche el Deluxe de Telecinco para contar aspectos de su vida personal que muchos desconocíamos. La cantante dejó su faceta artística a un lado para ser Sonia Priego y abrirse en canal sobre sus hijos y su familia.

En concreto, se emocionó especialmente cuando le preguntaron por la historia de su hijo Mohamed, el pequeño senegalés de ahora 10 años que conoció cuando apenas tenía siete meses en la playa de Chiclana en 2003: "Una tarde de verano a las tres de la tarde, mi hija quería hacerse el típico piojito (trencita) en el pelo que se hacen las niñas y su madre lo llevaba atrás colgado en un pañuelo como hacen las senegalesas... y yo me enamoré de mi niño. Cuando yo lo vi dije: '¿es un niño?' Era lo más bonito", relató la andaluza.

La artista detalló que esa misma tarde se quedó cuidando de él... "y hasta hoy". "Nunca más dejé que mi hijo —yo digo 'mi hijo' porque para mí lo es— pasara más calor ni más frío", añadió, haciendo hincapié en que el niño "sabe que tiene dos mamis: su mami Nabu y su mami Sonia. Y lo saben en su cole y todo, y mi niño lo lleva muy bien".

También expresó que la relación con Nabu, la madre biológica, es "perfecta, me dice que soy su hermana y yo la considero igual, porque ten en cuenta que nos une lo más grande: el cariño por nuestro niño". Y el programa quiso dar una sorpresa a la intérprete con un vídeo muy especial de parte de la propia mujer senegalesa: "Yo soy la madre de Mohamed. Sonia también es la madre de Mohamed. Ella es muy buena para mí, para mi hijo y para toda mi familia. Sonia, te quiero mucho, mucho, mucho. Eres muy buena".

Al ver las imágenes, Sonia no pudo evitar las lágrimas. "Me quedo sin palabras, porque cuando la veo siempre digo que me ha regalado lo más grande de este mundo, ¿no? Y cuando la gente me dice qué suerte tuvo Mohamed el día que me encontró yo digo que la suerte fue mía porque mi niño me ha regalado los momentos más bonitos de mi vida", afirmó sobre su hijo adoptivo.

La Húngara dijo que, aunque viva con su familia, Mohamed pasa con ella fines de semana, vacaciones de Navidad, Semana Santa, verano... Le ayuda en todo lo que puede ("No quiero que le falte de nada") y sus hijas "están locas (de contentas) con su hermano" después de tantos momentos vividos a su lado y desde tan pequeño.