Flores para Miley Cyrus: logra el Nº1 de LOS40 en su segunda semana en lista

Finalmente el esperadísimo duelo en la cumbre entre Miley Cyrus y Bizarrap con Shakira se saldó favorablemente a la primera: la estadounidense es desde este sábado 4 de febrero número uno de la lista oficial de LOS40 con Flowers. El tema entró el sábado anterior directamente al #2 y solo ha tenido que esperar una semana y subir un peldaño para situarse en lo más alto.

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

El regreso de Miley no ha podido ser más afortunado. Cuando parecía que sus logros previos eran insuperables, con Flowers ha marcado un nuevo hito en su carrera. Este tema de ritmo pegadizo, melodía arrolladora y letra cargada de indirectas a su ex, Liam Hemsworth, se estrenó en la primera posición de los singles más vendidos en Estados Unidos, posición en la que no estaba desde Wrecking ball, de hace diez años.

También ha sido número en las listas de Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia…, hazaña que ella ha celebrado bailando en Instagram con el texto: “Me encanta que esta grabación conecte de una manera tan positiva”. Flowers es su primer número uno Global en Spotify.

De modo que Flowers se une a otros números uno conseguidos por la ex estrella infantil en LOS40, como We can’t stop, Wrecking ball (ambas en 2013), Malibu (2017) y Nothing breaks like a heart, junto a Mark Ronson (2019). ¡Enhorabuena!