“Para cuando creas que no puedes más”: Laura Escanes muestra su nuevo tatuaje lleno de significado

Un viernes más, El Desafío emitía su programa semanal y con él un nuevo concursante se sometía a la prueba más difícil del reality: la apnea. La concentración de los participantes va de la mano del gran peso mental, emocional y del sufrimiento que conlleva.

Esta semana era el turno de Laura Escanes. La influencer afrontaba este reto anticipando que "una cosa es que te guste disfrutar en el agua y otra es sufrir". Sin embargo, cogió al toro por los cuernos, se enfundó en el traje de neopreno y se sumergió en el agua siguiendo las instrucciones de Juandi, coach de la prueba.

Una vez Roberto Leal dio inicio al reloj, los segundos empezaron a sumar y el silencio se apoderó del plató. El tiempo iba pasando y llegaba la parte más difícil de la prueba. A los 2:35 minutos, el coach le pedía a Laura un último esfuerzo físico y, aunque negaba con la cabeza, logró aguantar 3:40. Cuando salió del agua y escuchó al presentador destacar la labor de Juandi por motivarla y más tarde anunció su récord, la influencer rompió a llorar.

"La mente se me ha ido. Me imaginado primero a Pilar, valorándo...Juandi me dijo que pensara algo que tuviera orden, como una receta. Y me imaginé subiendo las escaleras para cambiar a Roma. Al final es sentirse en casa, me relaja, me lleva a un lugar seguro", explicaba. Tras ese exitazo, logró obtener los 10 puntos del jurado y proclamarse ganadora de la gala.

Un logro admirable

Un día después, Laura Escanes acudía a sus redes sociales para pronunciarse como cada sábado después de emitirse el programa. La joven compartía el vídeo de la prueba con un significado mensaje: "En mi cabeza sonaba Love of my life de Queen mientras iba con Roma de la mano subiendo las escaleras de casa. Eso me daba toda la fuerza para seguir y la calma para no tener pensamientos negativos que me hicieran sufrir de más. Gracias Juandi por acompañarme y hacer de esos 3:40 tan intensos, algo tan bonito y emocionante. Para mí no son 3:40 y ya. Esos 3:40 dan para mucho y significan muchísimas cosas. Va por ti Roma. Para cuando creas que no puedes más".

El nuevo tatuaje de Laura Escanes / Instagram @lauraescanes

Asimismo, quiso mostar en redes el nuevo tatuaje que ya llevaba en su piel. La influencer se ha querido tatuar el tiempo exacto que hizo en la prueba de apnea, un signo de valentía y aprendizaje después de todo lo que le ha costado enfrentarse a esa prueba.