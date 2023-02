Alessandro Lequio se rompe en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ al recordar a su hijo

El pasado 3 de febrero, Ana Obregón conseguía cumplir uno de los sueños de su hijo Aless para continuar con su legado: abrir la fundación que lleva su mismo nombre. La actriz, feliz, orgullosa y emocionada presentaba la institución ante los medios de comunicación, su familia y amigos para hablar del objetivo de la fundación: "Financiar la investigación del cáncer en jóvenes y niños".

Un día más tarde, coincidiendo con el día Mundial Contra el Cáncer, la presentadora acudía a las redes para transmitir un importante mensaje en redes: "Fue un día muy emotivo, de sentimientos encontrados. Por un lado la felicidad de haber conseguido uno de los sueños de mi hijo y por otro el infinito dolor de su ausencia".

Quien no pudo estar presente fue Alessandro Lequio que, tal y como adelantó Ana en la presentación, se encontraba enfermo. En aquel momento, el colaborador de El programa de Ana Rosa pensaba que tenía el coronavirus, pero ha contado que solo fue un fuerte resfriado.

Su presencia en el plató este lunes le ha llevado a dar las gracias a todas aquellas personas que han puesto su granito de arena para sacar adelante este proyecto tan importante y especialmente a un donante: "Aurelio Palomo dejó en su testamento la única donación que de momento hemos recibido y que ha permitido poner en marcha la fundación", explicaba.

Un recuerdo muy emotivo y un agradecimiento a Ana Obregón

Un Alessandro Lequio emocionado se ha sincerado sobre lo mucho que le cuesta hablar de su hijo: "Yo no sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer, para eso está Ana que lo hace de maravilla", decía conteniéndose las lágrimas.

Ana Rosa Quintana, que se ha mostrado muy comprensiva con él, le ha reconocido que realmente es "por que no puede". Unas palabras que, apunto de romper a llorar, ha querido responder: "Por qué no se hacerlo. Ana es mucho más valiente que yo". La presentadora ha empatizado con él desde primer momento y ha reafirmado que "esto no se supera".

Por último, la conductora del programa ha querido lanzar un importante mensaje a favor de la investigación contra el Cáncer: "La investigación es la única salida que tenemos las personas que tenemos cáncer o que lo hemos tenido y en este momento estamos saliendo de la enfermedad", manifestaba.