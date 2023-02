Liam Payne reacciona a los dos Premios Grammy 2023 de Harry Styles

Harry Styles fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Grammy 2023 y no solo por la emoción que dejó patente cuando recibió el premio al mejor disco del año. Ya desde su llegada demostró que es un artista en todos aspectos al aparecer con mono arlequín que dejaba su pecho al aire luciendo tatuajes.

Tampoco fue solo por protagonizar uno de los encuentros que más morbo despiertan, el suyo con su ex, Taylor Swift. Hubo un tiempo en el que se cruzaban canciones y ahora, parece que han superado todas las rencillas que pudieran tener y no dudaron en saludarse con cariño.

Y por si todo eso fuera poco, se llevó también el premio a mejor álbum de popo vocal. Sin duda, Harry’s House ha conquistado a la Academia y a muchos artistas que se rinden al talento de su compañero.

Reacción de Liam Payne

Uno de los que no ha dudado en pronunciarse sobre este éxito es Liam Payne. Lejos quedan aquellos rumores de mala relación entre los que habían sido compañeros de One Direction. Liam no ha dudado en compartir en su muro de Instagram una foto de su amigo al que ha dedicado unas cariñosas palabras.

“Guau... esta imagen es realmente algo con lo que despertar y cuando escribes música como lo haces tú Harry, te mereces cada milisegundo de ese momento mirando hacia abajo y sonriendo al trofeo que has ganado. Dios te bendiga hermano. Felicidades”, escribía junto a una imagen en la que vemos al cantante como él ha descrito.

Una noche de mucha emoción que todavía debe seguir celebrando. De momento, Harry no se ha pronunciado en redes sociales, pero dejó clara su emoción en su discurso de agradecimiento.

“¡Mier**! Me sentí muy inspirado por cada artista de esta categoría en muchos momentos de mi vida. Os escuché a cada uno cuando estuve solo y en una noche tan importante como la de hoy es importante recordar que no existe ser el mejor en la música”, dijo en referencia a los artistas con los que compartía nominación.

“Este premio se lo entregaré a mis colaboradores, esto no les ocurre a personas como yo, esto es muy lindo. Gracias”, terminaba diciendo.