Premios Grammy 2023: Harry Styles gana el premio más importante de la noche

Los Grammys son los galardones más importantes de la música, reconociendo las mejores producciones, grabaciones y artistas del año. La 65º edición no pasó desapercibida. Kendrick Lamar, Rosalía, Beyoncé o Bad Bunny fueron algunos de los nombres propios de la noche.

Otro de los grandes protagonistas fue el británico Harry Styles. En una ceremonia con los artistas internacionales más importantes, el ex de One Direction se llevó la mayor distinción de la noche: el Álbum del Año fue para su disco Harry´s House.

Durante su categoría, se enfrentó a iconos de la música internacional: Voyage, de Abba; 30, de Adele; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Renaissance, de Beyoncé; Good Morning Gorgeous (Deluxe), de Mary J. Blige; In These Silent Days, de Brandi Carlile; Music of the Spheres, de Coldplay; Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar; y Special, de Lizzo.

Con este premio, el cantante se consagró como uno de los mejores de la época. El gramófono a Álbum del Año es el que todos quieren. Es la distinción al mejor proyecto, al buen trabajo y al talento de hacer el mejor disco. Además, el ex cantante de One Direction recibió una mención por Mejor Interpretación Pop.

Los otros ganadores de la noche

Kendrick Lamar y Beyoncé fueron los máximos galardonados de la noche. La primera porque comenzó, desde muy pronto, a recolectar premios. Algo lógico si tenemos en cuenta que acumulaba 9 nominaciones en diferentes categorías. La artista se llevó 4 gramófonos y se convirtió en la artista con más Grammys ganados. Por otro lado, Kendrick Lamar, uno de los raperos más importantes de la época, también se llevó 3 gramófonos para agrandar su leyenda.

También cabe destacar a la española Rosalía, que se encargó una vez más de representar a nuestro país en uno de los eventos más importantes del año. Gracias a su trabajo, la catalana consiguió encumbrar su más reciente álbum de estudio: Motomami. Su nombre ya forma parte de la historia de la música española convirtiendo a Motomami en el Mejor Álbum de Música Latina Alternativa o Rock.