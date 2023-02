Los olvidados de los grammy 2023: Estos son los artistas que no consiguieron ganar el gramófono

La 65º edición de los Grammy tuvo lugar la pasada madrugada en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia más importante de la música concentra a los mejores artistas del momento. Entre los destacados, Beyoncé y Kendrick Lamar fueron los ganadores de la noche. La intérprete, con 4 premios y 9 nominaciones pasó a ser la artista con más gramófonos de la historia de la música. Harry Styles se hizo con el mejor álbum del año y Bad Bunny se encargó de poner a bailar el Crypto.com (el antiguo Staples Center). También cabe destacar a la española Rosalía, que se encargó una vez más de representar a nuestro país en uno de los eventos más importantes del año. Gracias a su trabajo, la catalana consiguió encumbrar su más reciente álbum de estudio: Motomami. Su nombre ya forma parte de la historia de la música española convirtiendo a Motomami en el Mejor Álbum de Música Latina Alternativa o Rock.

Hay que mencionar también a los artistas que tenían muy buenas propuestas musicales pero no consiguieron hacerse con el gramófono dorado. Estos son los intérpretes más destacados que no han salido victoriosos de Los Ángeles.

Justin Bieber, el icónico cantante canadiense que formó parte de nuestra adolescencia, no consiguió ganar el premio a mejor video musical largo. Su propuesta Our Wold no fue suficiente para ganar. Tampoco hubo suerte para Billie Eilish en esta misma categoría.

En la distinción de mejor álbum vocal ni Abba, Adele y Coldplay fueron capaces de competir contra Harry Styles pese a sus buenas propuestas. Rauw Alejandro también se quedó a las puertas de la gloria con su disco Trap Cake 2, nominado a mejor álbum urbano. El novio de Megan Fox, Machine Gun Kelly tampoco pudo ganar Mejor Álbum Rock con Mainstream Sellout, uno de los mejores discos del año. Anitta, Maneskin, Wet Leg y Omar Apollo, candidatos a artista revelación, no consiguieron tampoco ganar el ansiado premio.

Las actuaciones

En la noche más importante de la música, no pueden faltar las actuaciones en vivo. La magia del directo es una sensación indescriptible y los encargados de transmitir estas emociones han sido los nominados Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith. Todos ellos se han subido al escenario para deleitarnos con su mejor virtud, la música. Entre todas ellas, podemos destacar a Bad Bunny que ha sido el representante de la música hispanohablante de la mejor manera.