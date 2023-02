Ana Mena: “El nuevo disco cuenta historias de mí y duele un poquito, pero no dejas de bailarlo”

Un clásico es la canción que inaugura la nueva era de Ana Mena en la industria musical. La artista, que en el último año se ha posicionado como una figura imprescindible dentro de la escena nacional, se prepara para el lanzamiento de un disco muy esperado y con el que seguro se consagrará como referente pop. Para hablar del último sencillo, los entresijos de ese segundo trabajo discográfico y la carrera en Italia, la malagueña ha charlado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

La herencia de 'Música ligera'

"Me encuentro cómoda haciendo el sonido de Música ligera. Me hizo sentir muchas cosas esa canción. Además, encaja con mi registro vocal. Hemos seguido adentrándonos en eso y los tiros del álbum van por ahí".

Ana Mena - Un Clásico (Video Oficial)

Novedades sobre el disco

"El álbum es bastante pop, quería hacerle un homenaje al pop. Evidentemente ha sido escrito, compuesto y trabajado entre España e Italia. Hay dos versiones, que son Música ligera y Un clásico, y el resto es todo inédito. Es un disco que me flipa porque cuenta historias de mí. Duele un poquito, pero no dejas de bailarlo. El lanzamiento solo se va a hacer para España y Latinoamérica".

Su tema favorito

"El primer track del álbum es el tema más potente que tiene este disco. No voy a decir cómo se llama, pero es, sin duda, mi favorita. Va a salir con el lanzamiento del álbum y tiene su importancia. Tendrá su videoclip y…estoy supercontenta".

'Me he pillao x ti'

"Ya ha salido Un clásico y antes de que salga el álbum va a salir Me he pillao x ti. Es una canción que he cantado en la gira de 2022. La gente la pedía mucho en Twitter y va a salir antes del disco".

El verano en Italia

"Voy para allá en un par de días porque tengo que seguir escribiendo. Una vez salga el álbum tengo que ponerme a hacer nuevas canciones y hacer más grande repertorio. Y, probablemente, para verano saque una canción solo para el mercado italiano".

El show en LOS40 Music Awards

"Quisimos hacer el videoclip de Las 12 con la idea de La Cenicienta y por diversos contratiempos no se pudo hacer así. Cambiamos radicalmente y nos fuimos a Tomb Raider, pero se me quedó la espinita con la idea de La cenicienta y el momento perfecto para recuperarla fue en LOS40 Music Awards".

Si quieres ver la entrevista completa de Ana Mena en LOS40 Global Show…¡dale al play!